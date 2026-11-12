Baisse historique des émissions mondiales de CO2 : 0,4% de recul

Pour la première fois depuis la pandémie, les émissions mondiales de gaz à effet de serre baissent de 0,4%. Analyse de François Lenglet sur ce tournant climatique et ses impacts géopolitiques.

Pour la première fois depuis la pandémie de coronavirus, les émissions mondiales de gaz à effet de serre enregistrées à l'échelle planétaire ont connu une diminution officielle de 0,4 %. Cette baisse historique, confirmée par les dernières données, marque un tournant significatif dans la lutte contre le réchauffement climatique, survenant après une période où les niveaux avaient atteint un record en 2025.

La première baisse depuis le Covid sans crise

La journaliste et éditorialiste économique François Lenglet souligne l'importance cruciale de ce chiffre, indiquant que cette réduction intervient sans provoquer de crise économique majeure ou de ralentissement brutal de l'activité globale. Selon ses observations, près de 38 milliards de tonnes de carbone ont été émises cette année, suggérant que la Terre a probablement franchi le pic des émissions et engagé une tendance durable à la baisse sur la quasi-totalité des continents concernés.

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Performances contrastées par région et pays

Les résultats varient considérablement d'une région à l'autre, révélant des dynamiques énergétiques distinctes. En Europe, la réduction des émissions s'élève à 1,5 %, démontrant l'efficacité des politiques locales. Aux États-Unis, le recul atteint 1,3 %, un résultat notable malgré la présence de Donald Trump et le positionnement climatosceptique de son gouvernement, grâce notamment à l'engagement des États fédérés vers la décarbonation et au remplacement du charbon par le gaz moins polluant.

Le rôle central de la Chine et les limites indiennes

La Chine, qui constitue le plus gros pollueur mondial avec près d'un tiers des émissions totales, enregistre une baisse inédite de 0,9 % après deux années de quasi-stabilité. Ce progrès s'explique par des investissements massifs dans le solaire et l'éolien ces dernières années. À l'opposé, l'Inde continue de voir ses émissions augmenter de 4,4 %, bien qu'elle ne représente que 11 % du total mondial l'année précédente, soulignant les disparités dans la transition énergétique globale.

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Impact de la crise pétrolière et succès électrique

La crise pétrolière a joué un rôle inattendu en accélérant la transition vers la mobilité électrique, notamment en France où les ventes de véhicules propres ont doublé pour atteindre 49 % des immatriculations neuves en octobre, tandis que le diesel s'effondre à 1 %. Bien que certains pays aient substitué le charbon au pétrole pour des raisons économiques, la demande énergétique mondiale croissante est désormais satisfaite aux deux tiers par des sources renouvelables et le développement des véhicules électriques.

Nécessité d'accélérer vers la neutralité carbone

Malgré cette bonne nouvelle, les scientifiques maintiennent leurs alertes, estimant que les objectifs de la COP de Paris sont d'ores et déjà compromis. Il devient urgent de prolonger et d'amplifier ces résultats positifs pour atteindre la neutralité carbone, c'est-à-dire des émissions nettes zéro, afin de limiter au maximum les conséquences climatiques déjà observées et d'éviter tout retour en arrière dans les efforts déployés.