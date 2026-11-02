Baisse du gazole : Leclerc et Auchan réduisent leurs prix, TotalEnergies suit

Analyse de la chute des prix du diesel entre le 26 octobre et le 2 novembre. Les enseignes Leclerc et Auchan affichent les baisses les plus significatives tandis que les ruptures de stock augmentent.

Entre le 26 octobre et le 2 novembre, le marché français du carburant a enregistré une tendance nettement baissière pour le gazole. Cette période hebdomadaire a vu les tarifs à la pompe diminuer sur l'ensemble du réseau de distribution analysé. La baisse moyenne constatée s'élève à 9,32 centimes par litre pour les 5 390 stations-service disposant de données comparables. Cette dynamique touche une majorité des établissements, avec 3 569 stations, représentant 66,2% de l'échantillon, qui ont ajusté leurs prix à la baisse.

Décrochages différenciés des enseignes

Les grandes surfaces comme Leclerc ont affiché les baisses les plus marquées lors de cette semaine de correction tarifaire. En revanche, toutes les chaînes n'ont pas répercuté cette tendance avec la même intensité. Chez Auchan, le recul atteint 3,07 centimes par litre dans ses 633 stations concernées. Cette enseigne devance ainsi d'autres régions en termes d'ampleur de la réduction appliquée aux consommateurs finaux.

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Le groupe TotalEnergies présente une segmentation interne notable dans sa stratégie de prix. Pour ses 153 établissements qualifiés Access, le prix du gazole recule en moyenne de 8,53 centimes par litre. Dans les autres stations de l'enseigne, au nombre de 537, la diminution est plus modérée, s'élevant à 2,37 centimes par litre. Cette divergence reflète des positionnements commerciaux distincts au sein du même réseau de distribution national.

Situation géographique et engagement ministériel

L'Occitanie et la Bretagne figurent parmi les territoires où la pression à la baisse a été la plus forte, respectivement avec -10,60 centimes et -9,76 centimes par litre. Ces données régionales illustrent la variabilité locale de l'offre face aux fluctuations du marché mondial. Par ailleurs, le ministre Serge Papin a promis que les stations n'ayant toujours pas baissé leurs prix le feraient "dans la semaine". Cet engagement vise à harmoniser la diffusion de la baisse tarifelle sur tout le territoire.

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Augmentation paradoxale des ruptures de stock

Malgré la baisse des prix, l'approvisionnement reste un point de tension majeur pour les conducteurs. Les ruptures temporaires déclarées sont plus nombreuses qu'auparavant, contraignant certains automobilistes à modifier leurs trajets. Le baromètre recense désormais 2 896 établissements non fermés observés ayant signalé au moins une rupture de carburant. Ce chiffre représente une hausse de 11,4% par rapport à la semaine précédente, où 2 600 stations étaient concernées.

La situation est particulièrement critique pour le seul gazole. 1 103 stations signalent une rupture, contre 988 le 26 octobre. Cela représente une progression de 11,6% en une semaine. Cette pénurie persiste alors que la deuxième semaine des vacances de la Toussaint a débuté, accentuant la difficulté d'accès au combustible pour les voyageurs. Certains distributeurs envisagent même de fermer plutôt que de vendre du gazole à des prix jugés trop élevés par rapport aux coûts d'achat.