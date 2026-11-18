Les évaluations nationales de septembre 2026 révèlent une stabilité globale mais une baisse préoccupante du français, notamment en CE1 et 4e. Analyse détaillée des compétences et impacts.

Les résultats des évaluations nationales organisées en septembre 2026 pour les élèves de l'école élémentaire, du collège et du lycée montrent une stabilité globale par rapport à 2025, mais signalent un recul significatif dans plusieurs disciplines clés. Cette enquête annuelle, qui teste les capacités fondamentales en lecture et écriture, met en lumière des défis persistants pour le système éducatif national face à des niveaux en baisse.

Recul inquiétant du niveau en français dans plusieurs niveaux

La quasi-totalité des élèves de tous les niveaux de l'école élémentaire, ainsi que les classes de 6e, 5e, 4e, seconde et première année de CAP, ont participé à ces tests qui évaluent des compétences précises comme la lecture à haute voix et l'écriture de mots dictés. Ces évaluations, mises en place progressivement depuis 2017, constituent un baromètre essentiel de la réussite scolaire.

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En CE1, CE2, CM1, CM2, en 5e, 4e et seconde, les résultats affichent un recul en français. Les données chiffrées illustrent cette tendance : au CP, 68,3 % des élèves savent lire à voix haute des mots de manière satisfaisante en 2026, contre 74,9 % en 2021. Cette diminution de près de six points soulève des interrogations sur l'acquisition des bases de la lecture.

En CE2, 63,1 % des élèves savent écrire des mots dictés de façon satisfaisante en 2026, ce qui représente une baisse de trois points par rapport à 2024. Ces chiffres indiquent une érosion des compétences orthographiques et lexicales fondamentales pour les jeunes élèves. Cette tendance inquiétante pousse le Ministère de l'Éducation à examiner de près les nouveaux programmes.

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À l'école primaire, de nouveaux programmes ont été introduits depuis 2025 afin de rendre les apprentissages plus explicites. Le Ministère vise notamment à renforcer le vocabulaire et l'élargissement du lexique pour favoriser l'écriture. Ces mesures cherchent à compenser les lacunes observées dans les résultats récents des évaluations.

Performance des élèves en mathématiques et écarts de genre

En mathématiques, la tendance des résultats est stable voire en hausse selon les niveaux, sauf en 4e où les scores baissent. Le Ministère souligne notamment une hausse des performances des élèves de l'éducation prioritaire en CP. Cette progression est positive et contribue à réduire les écarts avec les autres établissements.

Les écarts filles-garçons restent invariants selon le Ministère. Les résultats favorisent les filles du CP au CM2 en français. En maths, ils s'inversent en faveur des garçons à partir du CE1, et les écarts s'accroissent ensuite. Cette persistance des différences de genre dans les performances académiques nécessite une attention particulière des équipes pédagogiques.

À l'école primaire, de nouveaux programmes ont été introduits depuis 2025, pour rendre les apprentissages plus explicites, en particulier sur le vocabulaire, sur l'apprentissage et l'élargissement du lexique. Le Ministère espère que ces mesures permettront de redresser la courbe dans les prochaines années.

Désorganisation administrative et impact du cyberattaque

Les résultats de l'académie de Toulouse n'ont pas été pris en compte dans les statistiques nationales. Cette exclusion est due aux conséquences de la cyberattaque ayant visé des services du Ministère de l'Éducation. Cet incident de sécurité informatique a perturbé le traitement des données et faussé potentiellement les résultats locaux.

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Malgré des blocages en net recul, beaucoup d'établissements restent fermés. Face à ce conflit qui s'enlise et se durcit, nombreux sont les élèves et leurs parents à s'inquiéter des examens à venir. La situation sociale et administrative pèse sur le climat scolaire et la disponibilité des enseignants.

Stratégie gouvernementale et perspectives pour le collège

En collège, en 4e, les scores en français sont en baisse de huit points et de deux points en maths depuis 2023. Cette dégradation accélérée des performances dans cette classe charnière motive la mise en place de mesures correctives urgentes pour éviter une perte durable de capital humain.

Le Ministère de l'Éducation souligne avoir déployé de nouveaux programmes sur l'ensemble de la scolarité au collège. Il espère que ces programmes, combinés au dispositif baptisé collège en progrès, permettront d'inverser la tendance au collège. Cette stratégie adapte la formation des enseignants selon les besoins identifiés par les évaluations.

En revanche, en 6e, on observe une stabilité des résultats entre 2025 et 2026 et une hausse sur une plus longue période. Depuis 2017, les scores moyens ont progressé de cinq points en français et de trois points en mathématiques. Cette dynamique positive dans les classes de transition offre un contraste notable avec les niveaux supérieurs.

En première année de CAP, 22 % des élèves ont une maîtrise insuffisante des compétences élémentaires en français. Ce taux élevé signale un besoin critique de remédiation pour les futurs professionnels. Les politiques éducatives doivent donc intégrer cette dimension professionnelle et technique pour garantir une insertion réussie.