Les dividendes rapatriés chutent de 30% en 2025. La France réoriente ses investissements vers l'Afrique de l'Est pour compenser le recul de ses partenaires traditionnels.

Les dividendes rapatriés par les entreprises françaises depuis leurs filiales africaines ont chuté de 30% en 2025, tombant de 4,86 milliards d'euros à 3,41 milliards d'euros. Cette baisse significative s'opère alors que le stock global d'investissements français sur le continent stagne depuis dix ans, contrairement à la tendance mondiale qui voit ces placements croître sensiblement.

Performance financière en baisse sur le continent

Les revenus tirés du continent, incluant les bénéfices réinvestis et les intérêts, atteignent 3,84 milliards d'euros, leur niveau le plus bas depuis 2021. Rapportés au stock de fin 2024, ce rendement de 7,2% est désormais inférieur à la moyenne mondiale de 8,1%. Cette situation contraste avec la stabilité relative des implantations hors d'Afrique, où les revenus ont progressé de 0,3% sur la même période.

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L'Angola explique près de la moitié de ce repli financier. Les revenus de ce pays, qui s'élevaient à 1,26 milliard d'euros en 2023 puis à 964 millions en 2024, sont tombés en 2025 sous le seuil de 50 millions d'euros, déclenchant le secret statistique de la Banque de France. Ce même phénomène affecte le Nigeria, où les revenus passent de 951 à 675 millions d'euros, le Ghana de 727 à 278 millions, et l'Algérie de 567 à 206 millions d'euros.

Restructuration des investissements directs

Le stock d'investissements directs français en Afrique s'établit à 56,8 milliards d'euros fin 2025, contre 56,9 milliards fin 2015. Les baisses les plus marquées concernent l'Angola, tombé de 9,7 à 5 milliards d'euros en dix ans, le Congo de 5 à 2,3 milliards, et l'Égypte de 3,4 milliards à 979 millions d'euros. Le Maroc reste le premier pays d'accueil avec 8,4 milliards d'euros, suivi du Nigeria avec 8,1 milliards, bien qu'ils soient sous leurs niveaux de 2015.

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À l'inverse, des gains notables sont observés au Ghana, au Congo, en Afrique du Sud, à Maurice et en Côte d'Ivoire. Le Kenya affiche une progression spectaculaire du stock français de 157% depuis 2015, avec environ 140 entreprises françaises implantées selon la DG Trésor. L'Afrique de l'Est enregistre une hausse de 101% du stock entre 2015 et 2023, confirmant son rôle stratégique croissant.

Stratégie proactive du Medef International

Le Medef International a lancé en janvier 2026 un plan d'investissements prioritaires avec le Groupement des entreprises de Madagascar. Des missions commerciales ont été menées à Addis-Abeba et Kinshasa en avril, puis à Nairobi lors du sommet Africa Forward en mai. Une délégation s'est rendue à Lusaka du 9 au 11 novembre avec une vingtaine d'entreprises.

Fin 2025, le sommet Africa Forward a permis à l'Élysée d'annoncer 23 milliards d'euros d'investissements, dont 14 milliards d'origine française. Ces fonds regroupent des projets privés et des opérations de l'AFD, de Proparco et de la DG Trésor. Cette réorientation vers les marchés de l'Est constitue la réponse officielle au ralentissement économique observé dans les régions francophones traditionnelles.