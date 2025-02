Baisse des Atteintes à la Laïcité à l'École

Un rapport publié révèle une baisse significative des atteintes à la laïcité à l'école entre septembre et décembre 2024, par rapport à la même période en 2023. Le contexte national marqué par des événements sensibles comme les attaques du Hamas en Israël et l'assassinat du professeur Dominique Bernard a été un facteur important. La publication de ce bilan intervient alors que les assises de lutte contre l'antisémitisme se tiennent ce jeudi 13 février.

Ces chiffres doivent toujours être interprétés avec prudence, mais ils sont encourageants. Les atteintes à la laïcité à l' école , de septembre à décembre 2024, ont connu une nette baisse par rapport à la même période en 2023, selon le rapport publié. Ce sont 1 848 cas qui ont été recensés en trois mois, contre 3 896 faits sur la même période l'année précédente.

Cette diminution s'inscrit dans un contexte marqué par des événements particulièrement sensibles, comme les massacres terroristes du Hamas en Israël le 7 octobre 2023, ainsi que l'assassinat, quelques jours plus tard, du professeur Dominique Bernard, à Arras, par un assaillant djihadiste. Parmi les motifs de signalements les plus fréquents figurent le port de tenues et de signes religieux (315 faits), les contestations d'enseignement (303) ou encore les provocations verbales (285), avec une recrudescence particulière sur le mois d'octobre par rapport aux autres mois. En mai dernier, des assises de lutte contre l'antisémitisme avaient déjà eu lieu. Le ministère a également publié un bilan, sur les quatre derniers mois, des signalements d'actes racistes (496) et antisémites (477), alors que s'ouvrent, ce jeudi 13 février, les assises de la lutte contre l'antisémitisme. Cette nouvelle édition aura lieu en présence de la ministre de l'Éducation nationale, Élisabeth Borne. Le site du ministère rappelle que « deux thématiques prioritaires » seront abordées : « La question de la définition et de la qualification de l'antisémitisme dans ses nouvelles formes. »





Laïcité École Atteintes Antisémitisme Rapport

