Bain de Bouche : Pourquoi l'intégrer à votre routine santé ?

Découvrez les avantages du bain de bouche pour votre santé bucco-dentaire et comment choisir la formule adaptée à vos besoins.

Le bain de bouche est souvent recommandé pour maintenir une bonne hygiène bucco-dentaire en complément du brossage des dents et du fil dentaire. Mais pourquoi l'intégrer à votre routine santé et bien-être quotidienne ? Et surtout quelle formule choisir ? Au-delà de la fraicheur qu'ils apportent, les bains de bouche promettent de réduire la plaque dentaire , de renforcer l'émail et ainsi de lutter contre les bactéries responsables des caries et des maladies gingivales.

Tous les bains de bouche ne se valent pas Mais bien évidemment, tous les bains de bouche ne se valent pas et n'ont pas la même finalité. Ceux vendus en supermarché, faiblement dosés en antiseptiques, complètent efficacement le brossage, selon l'Union française pour la Santé bucco-dentaire (UFSBD). Utilisés quotidiennement, ils sont sans risque et éliminent une partie des bactéries. Mais s'ils aident à éliminer une partie des bactéries et donc à réduire le développement de la plaque dentaire, ils ne font que retarder son apparition. Cela ne remplace pas le geste mécanique du brossage. Prenez donc bien le temps de bien choisir le produit adapté à vos besoins. Par exemple, si vous avez des gencives sensibles, optez pour un bain de bouche doux et sans alcool, afin de ne pas agresser les tissus buccaux. De même, un bain de bouche contenant du fluor peut être recommandé pour renforcer les dents et prévenir les caries. Les bains de bouche thérapeutiques, avec parcimonie Les bains de bouche thérapeutiques sont quant à eux, plus puissants. Riches en agents antiseptiques, ils sont le plus souvent prescrits pour traiter des infections, inflammations, mauvaises haleines, ou encore favoriser la cicatrisation, notamment dans le cadre de gingivites ou parodontites. Leur utilisation doit rester ponctuelle pour éviter un déséquilibre de la flore buccale





