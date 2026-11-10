Bail résilié à Pauillac : le maire dénonce un cadeau empoisonné

Philippe Barraud juge le bail du restaurant Coba, signé le 21 mars à la fin du mandat précédent, coûteux pour la commune. Le coût des travaux sera débattu en conseil municipal.

La commune de Pauillac, dans le Médoc en Gironde, se retrouve au cœur d'un différend autour d'un bail commercial résilié par la nouvelle équipe municipale. Le maire Philippe Barraud explique que cette décision, dénoncée par les restaurateurs sur les réseaux sociaux, découle d'un bail signé à la fin du mandat précédent.

Le couple Duong, qui devait exploiter le restaurant Coba, conteste la résiliation unilatérale de son nouveau bail commercial. Installés en Gironde depuis 2019, les gérants se retrouvent engagés dans une bataille judiciaire avec la mairie.

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Un bail de neuf ans signé en fin de mandature

Le bail a été signé le 21 mars, à la toute fin du mandat précédent, et engage la mairie pour neuf ans. Pour Philippe Barraud, il s'agit d'un véritable cadeau empoisonné pour la nouvelle majorité, qui hérite d'une décision prise dans les dernières heures de l'ancienne équipe.

Le maire pointe la responsabilité de son prédécesseur sans mettre en cause le couple Duong. Il affirme que les commerçants ne doivent pas devenir les victimes d'une situation dont ils ne sont pas responsables, et que la municipalité actuelle refuse que les conséquences de cette décision soient présentées comme une volonté de fragiliser un commerçant.

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Les griefs du maire sur le nouveau bail

Philippe Barraud met en avant trois éléments : une particularité majeure du nouveau bail, dont le montant est inférieur à celui de la dernière quittance perçue, la présence d'un appartement qualifié d'insalubre à l'étage, et un imbroglio juridique qui empêche d'accéder à ce logement autrement que par une fenêtre.

Selon le maire, la commune devrait financer l'installation d'un escalier, la transformation d'une fenêtre en porte d'entrée principale, la rénovation complète d'un appartement particulièrement dégradé et les travaux nécessaires à sa remise en conformité. Il en conclut qu'un bail conclu pour un montant inférieur au précédent engage désormais la commune sur des travaux potentiellement considérables, sans que leur coût global ait été préalablement établi.

Travaux, conseil municipal et suite de la procédure

Le coût et l'ampleur des travaux seront débattus en conseil municipal, annonce Philippe Barraud. Le maire assure qu'il fera tout pour assurer la pérennité du commerce, sans compromettre les intérêts des contribuables ni s'affranchir des obligations légales qui s'imposent à la commune.

Le maire espère une issue équilibrée et estime que la revitalisation du centre-ville ne peut se construire sur des engagements insuffisamment maîtrisés. Pour le couple Duong, la suite dépend désormais de la procédure judiciaire engagée contre la mairie et des décisions qui seront prises en conseil municipal, sans date précise communiquée dans les éléments disponibles.