Face à une suspicion de pollution marine, les communes de la Côte Bleue ont suspendu temporairement la baignade sur leurs plages. Après des analyses, les autorités ont confirmé qu'il ne s'agissait pas d'un rejet chimique, mais d'une explosion de plancton liée à la forte chaleur et à l'absence de brassage de l'eau. La plupart des plages ont rouvert à l'eau, Martigues en attend encore.

Pour la première fois depuis la saison estivale, les autorités locales de la Côte Bleue ont fermé plusieurs plages afin de se prémunir contre un éventuel problème de qualité de l'eau .

Ce lundi, dans la ville de Martigues et autour des communes de Carry-le-Rouet et de l'Île-Rousse, la baignade a été suspendue sur l'ensemble des accès publics. La décision a été prise après la constatation d'une couleur verte et d'une turbidité inhabituelle sur l'eau, un phénomène qui a immédiatement suscité la crainte d'une contamination chimique ou d'un rejet de déchets dans la mer.

Cependant, les premiers analyses menées par le Parc Marin de la Côte Bleue, à la tête d'une équipe d'experts, ont révélé qu'aucune trace de produit polluant n'était présente. Le responsable du parc, M. Dupont, a expliqué que le phénomène était d'origine biologique. Selon lui, une forte intensité de chaleur combinée à l'absence de mouvements d'eau dans certaines zones côtières a entraîné une explosion massive de plancton, une cause naturelle de l'albe verdâtre observée.

De même, les échantillons d'eau prélevés à divers points de la plage n'ont révélé aucun niveau anormal de bactéries, de métaux lourds ou de substances organiques. Soudainement, la communication publique de la situation a transformé la perspective des riverains. Les médias locaux ont alerté les hôtes et les touristes, soulignant les risques potentiels associés à l'ingestion d'eau contaminée et aux irritations cutanées.

Après plusieurs heures de débats politiques et de contre-arguments entre le Délégation à la Démarche Citoyenne et les responsables sanitaires, les communes ont décidé de rouvrir progressivement l'accès à la baignade. Les plages de la ville de Saint-Martin-de-Crau, de la plage de Castillon, ainsi que des points d'accès situés à proximité du parc naturel, ont été réouvertes ce mardi, armées de la parole rassurante de scientifiques.

Martigues reste le seul point de fuite, où l'on attend encore un bilan final de la qualité de l'eau. En attendant, le conseil municipal a appelé la population à rester vigilante et à consulter les mises à jour quotidiennes publiées sur le site officiel de la ville. Malgré cette réouverture, plusieurs associations locales ont insisté pour maintenir les plages en conséquence, afin de s'assurer que la transparence sur les données d'analyse soit totale.

Les autorités sanitaires ont aussi précisé qu'il s'agissait d'une anomalie ponctuelle, non corrélée à un déversement de déchets ou à l'activité industrielle. Le climat de l'été, exceptionnellement chaud dans la région, a été identifié comme accélérant la prolifération du plancton, causant une grande importance d'évaporation, ce qui rend les courants marins plus lents. Dans l'ensemble, les responsables écrivent que la situation s'est résolue rapidement, sans danger pour les utilisateurs de la côte et sans impact durable sur l'écosystème marin.

Pour finir, le parc marin a annoncé qu'il continuera de suivre de près la qualité de l'eau à travers des sondes automatisées et que toutes les communautés concernées seront informées immédiatement de toute anomalie détectée





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