Bahrain: Revolutionary Guards Claim Drone Strike on US Radar System

Iran's Revolutionary Guards claim responsibility for a drone attack on a US radar base in Bahrain, disrupting regional calm since September amid escalating Middle East tensions.

Le ministère bahreïni de l'Intérieur a publié un message urgent sur la plateforme X, exhortant les habitants à rester calmes et à se diriger vers l'abri le plus proche. Cette consigne de sécurité est tombée peu de temps après l'activation des sirènes d'alarme dans tout le royaume, marquant une rupture avec la période de trêve relative qui prévalait dans le Golfe persique depuis plusieurs mois. Les autorités ont insisté pour que la population ne se fier qu'aux canaux officiels d'information face à cette situation inattendue.

Attaque présumée de six drones sur la base Al-Riffa

Les Gardiens de la révolution islamique d'Iran ont affirmé avoir mené une opération militaire précise contre une installation américaine stratégique. Selon leur communiqué publié sur Telegram, six drones de la Force aérospatiale des Gardiens ont ciblé spécifiquement le système de radar de défense aérienne américain. Cette infrastructure est située à la base d'hélicoptères d'Al-Riffa, un site militaire clé à Bahreïn.

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Cette affirmation constitue la deuxième attaque de ce type rapportée depuis vendredi. Les témoins sur place ont entendu plusieurs détonations fortes vers 4 heures du matin (1 heure GMT), suivies d'une autre série d'explosions vers 6 h 30 (3 h 30 GMT). Les gardiens de la révolution se sont présentés comme l'armée idéologique de la République islamique d'Iran, revendiquant la responsabilité de cette frappe directe sur un équipement militaire de haute technologie.

Réaction américaine et incertitude sur les dégâts

En réponse aux allégations iraniennes, l'armée américaine a confirmé avoir intercepté et abattu les deux drones qui ont été tirés par les forces iraniennes. Cependant, il est important de noter que les Gardiens ont déclaré avoir utilisé six drones dans leur opération, ce qui laisse entendre que certains pourraient avoir franchi les lignes de défense ou causé des dommages malgré les interceptions.

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À l'heure actuelle, Washington n'a fourni aucune confirmation indépendante concernant les dommages potentiels infligés au système de radar. Cette attaque représente la première frappe documentée contre un pays du Golfe depuis le début du mois de septembre, période durant laquelle une accalmie relative dans les combats avait été observée. Les autorités bahreïniennes ont demandé aux citoyens de rejoindre des lieux sûrs sans préciser formellement l'origine exacte de la menace immédiate dans leurs premiers messages d'alerte.

Tensions diplomatiques et contexte géopolitique

Le contexte dans lequel cette attaque s'inscrit reste tendu et complexe. Bahreïn accueille une importante base navale américaine et a été l'un des pays du Golfe les plus exposés aux tensions de Téhéran depuis le début de la guerre au Moyen-Orient. Ce conflit a été déclenché par des frappes américano-israéliens sur l'Iran le 28 février, entraînant une escalade de la violence dans la région qui continue de perturber la stabilité géopolitique.

Malgré l'accalmie constatée depuis septembre, des menaces persistent de part et d'autre. Le secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale iranien, Mohsen Rezaï, a menacé mercredi d'attaquer les bases américaines au-delà du Moyen-Orient, y compris en Europe, si elles servaient à bombarder la République islamique. Parallèlement, le président américain a affirmé jeudi n'avoir " pas besoin d'un accord " avec Téhéran, balayant l'idée de négociations actives et contestant les rumeurs sur des tentatives menées par son vice-président, J. D. Vance.

Impact sur le détroit d'Ormuz et la sécurité énergétique

Outre les attaques aériennes, la sécurité maritime reste une priorité critique et dangereuse. Dans la nuit de samedi à dimanche, la marine des Gardiens de la révolution a affirmé que deux pétroliers avaient explosé et pris feu après avoir percuté des mines navales. Ces navires avaient tenté de traverser secrètement le détroit d'Ormuz en désactivant leurs systèmes radar et de positionnement, une voie stratégique par laquelle transitait environ un cinquième des hydrocarbures mondiaux avant la guerre.

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Les analystes estiment que le conflit, en faisant flamber les cours du pétrole, a eu des répercussions économiques majeures. Washington impose en retour un blocus des ports iraniens, maintenant une pression économique considérable sur Téhéran. Alors que le président américain semblait démentir des informations sur des tentatives de négociations menées par son vice-président J. D. Vance, la situation demeure volatile, avec des risques concrets pour les citoyens locaux et la stabilité des marchés énergétiques internationaux.