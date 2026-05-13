60 Millions de consommateurs a évalué 13 baguettes industrielles pour établir un classement basé sur leur qualité nutritionnelle, leur rapport qualité-prix et leur teneur en contaminants. La baguette Tradition d’Intermarché arrive en tête, mais reste à consommer avec modération.

Face à l’explosion du prix du pain en France, 60 Millions de consommateurs a mené une enquête approfondie pour évaluer la qualité nutritionnelle et le rapport qualité-prix des baguettes vendues dans les supermarché s.

Le magazine a passé au crible 13 baguettes industrielles, analysant des critères tels que le Nutri-Score, la teneur en sel, en fibres, en protéines, ainsi que la présence de contaminants comme les pesticides ou les mycotoxines. Les résultats montrent que la plupart des baguettes contiennent une quantité preocupante de sel, avec une moyenne de 0,74 g pour une portion de 50 g, ce qui représente près d’un cinquième de la dose quotidienne recommandée pour un adulte.

Parmi les enseignes étudiées, la baguette Tradition d’Intermarché s’est distinguée avec une note de 15/20, devant Système U et Marie Blachère. Elle se distingue par sa propreté nutritionnelle, étant exemptée de substances toxiques et affichant un Nutri-Score B. Malgré un prix abordable, sauf qu’elle est dans un bon rapport qualité-prix, en période d’inflation. Pourtant, même cette meilleure baguette reste un aliment à consommer avec modération, compte tenu de sa teneur en sel.

Le comparatif a également révélé des disparités significatives entre les enseignes, avec certaines baguettes recevant des notes bien inférieures, comme celles de Casino, Banette ou Brioche Dorée, à peine notées 13/20. L’enquête de 60 Millions de consommateurs arrive à point nommé, alors que les Français se tournent de plus en plus vers les baguettes de supermarché en raison de leur augmentation de prix régulière. Les consommateurs cherchent désormais non seulement des produits économiques, mais aussi des options plus saines.

Cette étude met en lumière l’importance de bien choisir sa baguette, notamment en prêtant attention aux étiquettes nutritionnelles. Bien que certaines enseignes offrent des produits de meilleure qualité, la grande majorité des baguettes industrielles restent trop salées et doivent être consommées avec prudence, selon les experts





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