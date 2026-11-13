Bagnolet : quatre élus Insoumis démis de leurs fonctions d'adjoints

Le conseil municipal de Bagnolet a voté le retrait de leurs fonctions d'adjoints à quatre élus Insoumis opposants, suite à une crise politique majeure et des accusations croisées de racisme et de sexisme au sein de la majorité.

Le conseil municipal de Bagnolet a voté, mardi 10 novembre, le retrait des fonctions d'adjoints de quatre élus Insoumis passés dans l'opposition. Cette décision fait suite à des tensions internes marquées par des accusations de racisme et de sexisme. La fracture est désormais consommée au sein de la majorité municipale de Bagnolet (Seine-Saint-Denis). Réuni mardi 10 novembre dernier, le conseil municipal a voté le retrait des fonctions d'adjoints de quatre élus insoumis passés dans l'opposition à la mi-octobre. Une décision qui intervient après plusieurs semaines de tensions, sur fond d'accusations de racisme, de sexisme et de désaccords politiques.

Le déclencheur de la crise municipale

À l'origine de la crise, une altercation survenue un mois plus tôt lors d'une réunion publique consacrée à la mobilisation lycéenne, rapporte. Un adolescent avait interpellé le maire écologiste Édouard Denouel (soutenu par LFI, les Écologistes et l'Assemblée des quartiers) sur l'état des équipements sportifs de la commune avant d'être pris à partie par un agent municipal et Youcef Brakni, le directeur de cabinet du maire. Six élus insoumis avaient quitté la majorité quelques jours plus tard, reprochant à Édouard Denouel d'avoir soutenu les deux agents plutôt que le jeune homme.

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Cinq autres élus LFI et membres du collectif "L'Assemblée des Quartiers" se sont, en revanche, rangés derrière les deux mis en cause, créant leur propre groupe "Insoumis populaire et antiraciste". En plus d'acter ce divorce politique, ces cinq élus ont accusé leurs anciens partenaires de "racisme" et de "sexisme". Ainsi, le conseil municipal de mardi soir s'est tenu dans une ambiance électrique. Autour de la table : Youssra Khaqan, leur a notamment reproché d'avoir cantonné les personnes racisées à des tâches militantes subalternes. Assia Rebbouhi a, de son côté, estimé que le directeur du cabinet du maire avait été visé parce que "arabe".

Accusations et défenses au conseil

Des accusations contestées par les élus démissionnaires, dont l'insoumis Clément Turbelin et Niko Pavasovic. "Ça ressemble à Israël qui accuse d'antisémitisme tous ses opposants", résume le premier. Présidentielles 2027. "On est dans un moment de bascule en France" : à Toulouse, Les Républicains se positionnent sur la lutte contre l'antisémitisme avec la venue de Shannon Sebanle 12 novembre, la Ville de Bagnolet a condamné des propos racistes et islamophobes visant Bayan Touazni, adjointe au maire. Selon la municipalité, un habitant l'a verbalement "prise à partie" et a remis "en cause sa légitimité à siéger au conseil municipal en raison de son appartenance religieuse" et du foulard qu'elle porte.

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La crise politique à Bagnolet s'est encore complexifiée avec l'arrivée de soutiens extérieurs. Le rapport indique qu'une trentaine de "militants" issus de l'Assemblée des quartiers (dont Assa Traoré), et extérieurs à Bagnolet, avait pu siéger "aux meilleures places" pour défendre leurs alliés. Cette présence massive a accentué la tension au sein de l'hémicycle, où les débats ont été vifs et polarisés sur des questions identitaires et politiques profondes.

Conséquences et nouveaux équilibres

Pour le maire Édouard Denouel, des tensions existaient déjà autour de son refus de rejoindre La France insoumise et de soutenir la candidature de Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle de 2027. Le vote de mardi 10 novembre a donc acté une recomposition du pouvoir local. Les quatre élus concernés, Céleste Baudot, Alban Fourny, Frédéric Gabin et Niko Pavasovic, ont perdu leurs fonctions d'adjoints. Quatre nouveaux élus ont été nommés à ces postes, dont trois membres du groupe "Insoumis populaire et antiraciste".

Cette nouvelle répartition des attributions marque un tournant dans la gestion municipale de Bagnolet. Le maire écologiste Édouard Denouel conserve son autorité mais doit désormais composer avec une majorité reconfigurée. Les accusations de racisme et de sexisme lancées par les nouveaux alliés du maire pèsent sur la cohésion future du conseil. L'ambiance reste électrique et les défis de gouvernance se multiplient pour l'exécutif municipal.

Impact sur la vie citoyenne locale

Les citoyens de Bagnolet sont désormais confrontés à une nouvelle dynamique politique locale. La fracture entre les anciens partenaires de gauche se voit au quotidien dans la gestion des affaires courantes. Les équipements sportifs, dont la mobilisation lycéenne avait révélé l'état déplorable, resteront un sujet de tension majeur. La relation entre la mairie et les associations de quartiers est également mise à l'épreuve par ces changements institutionnels.

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L'opposition interne au sein de la précédente coalition s'est transformée en une rupture ouverte. Les élus démis contestent la légitimité du processus décisionnel, tandis que la majorité restructurée affiche sa volonté de poursuivre sa politique. L'avenir des projets municipaux dépendra de la capacité de ce nouveau groupe à travailler ensemble. La scène politique de Bagnolet entre dans une période d'incertitude et de redéfinition des alliances.