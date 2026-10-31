La finale du championnat de football pour amputés à Buenos Aires a dégénéré en bagarre violente. Des joueurs de Los Teros de Córdoba et de Rampla Juniors se sont affrontés, même avec leurs béquilles. Les clubs demandent une enquête et des mesures pour éviter de futurs incidents.

La finale du championnat de football pour amputés, la Copa Fortaleza Guaraní, s'est déroulée à Buenos Aires le samedi 24 octobre et a rapidement tourné au chaos.

Après une séance de tirs au but décisive entre Los Teros de Córdoba et Rampla Juniors, une altercation a éclaté sur le terrain qui s'est étendue dans les vestiaires et les rues adjacentes du stade du SENADI. Les premiers contacts provient d'un accrochage entre le numéro 9 de Rampla Juniors et le numéro 3 de Los Teros de Córdoba.

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Violence et bagarre lors de la finale

Rapidement, d'autres joueurs se sont joints à la bagarre, livrant de violents coups de poing et, de façon encore plus surprenante, d'attaques à la béquille. Les actes de violence ont été relayés sur l'Internet par un média local spécialisé dans le sport adapté, offrant un compte rendu vidéo qui a toutefois été censuré pour des raisons de sécurité et de respect des participants. Les autorités sportives ont réagi immédiatement.

Los Teros de Córdoba ont publié un communiqué appelant à la neutralité et rappelant que ce type d'incident est inédit dans l'histoire de leur club, qui compte plus de 15 ans de compétition. De son côté, Rampla Juniors a demandé que les faits soient examinés sérieusement et que des mesures correctives soient prises afin d'éviter toute répétition.

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Les deux équipes, qui ont voyagé des milliers de kilomètres pour représenter leurs pays, évoquent le manque de soutien logistique et la pression psychologique qu'ils ont ressentie lors de l'événement. Certains joueurs mentionnent que la présence de béquilles a ajouté une dimension particulière à la nature de ce conflit, car ils doivent s'adapter non seulement à leur handicap mais aussi aux exigences d'un match de haut niveau.

Promotion du sport adapté et inclusion

Au-delà des incidents de l'instant, le championnat a longtemps misé sur l'inclusion et l'esprit d'équipe. Les organisateurs ont rappelé que la Copa Fortaleza Guaraní a toujours cherché à promouvoir le sport adapté comme un vecteur de solidarité et d'égalité.

Cependant, l'événement de ce soir a mis en évidence des questions de sécurité, de gestion de la foule et de préparation mentale des compétiteurs. Les juges sportifs de l'Argentine et de l'Uruguay ont annoncé qu'un comité d'enquête sera créé pour recueillir les témoignages, examiner les vidéos et évaluer si des sanctions pénales ou disciplinaires doivent être appliquées. Il est attendu que la décision prend en compte à la fois la gravité de la violence et les circonstances entourant la confrontation.

Soutien et prévention des incidents

Parallèlement aux histoires de ce tournoi, plusieurs acteurs sportifs et mécènes de la communauté du handicap ont appelé à renforcer les mécanismes de soutien et la sensibilisation, afin qu'une telle bagarre ne se reproduise pas. Les clubs américains et européens en collaboration avec les fédérations locales envisagent déjà d'organiser des ateliers de médiatisation et des programmes de gestion de la frustration pour les athlètes amputés.

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Cette initiative vise à préserver l'esprit de compétition tout en assurant la sécurité et le bien‑être des participants. En résumé, le match dernier soir a offert à la fois une relecture poignante de la passion du football et une mise en lumière nécessaire des défis auxquels font face les compétiteurs dans les sports adaptés.