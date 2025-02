Bagarre Féroce et Coup de Couteau: Un Match de Football Amateur Tourne au Drame à Meaux

Un match de football amateur entre les équipes de Meaux et Dammarie-les-Lys a dégénéré en une violente bagarre, culminant avec un coup de couteau porté à un jeune supporter. Deux joueurs de Meaux ont été interpellés et placés en garde à vue.

Un match de football amateur entre les équipes de Meaux et Dammarie-les-Lys, en Seine-et-Marne, a tourné au drame dimanche 9 février dans l'après-midi. Alors que le match se déroulait dans le calme, une violente bagarre a éclaté dans les vestiaires à la mi-temps. Un groupe de jeunes, armés de battes de baseball et de bâtons, a envahi les vestiaires après l'appel à l'aide d'un supporter de Dammarie-les-Lys, suite à un conflit avec un joueur ou plusieurs joueurs de Meaux .

La situation a rapidement dégénéré, se transformant en une bagarre générale entre les jeunes et les joueurs de Meaux. Dans la mêlée, un joueur de Meaux a poignardé un des assaillants, provoquant la panique. Le gardien de but et un autre joueur ont tenté de fuir en sautant dans la Seine pour éviter les représailles. La BAC est intervenue pour maîtriser la situation, et des agents ont dû plonger dans la Seine pour sauver l'un des joueurs de Meaux qui ne savait pas nager. Un jeune supporter de Dammarie-les-Lys, âgé de 18 ans, a été gravement blessé par le coup de couteau et a été transporté en urgence à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris par hélicoptère. Les deux joueurs de Meaux impliqués dans l'agression ont été interpellés et placés en garde à vue. La Fédération française de football a condamné avec fermeté les actes de violence perpétrés lors du match. Dans un communiqué, elle a qualifié les événements de « violence inqualifiable » et a annoncé qu'elle déposerait plainte « contre X ». Le président du club de Meaux, interrogé par RMC, a exprimé sa profonde tristesse face à l'escalade de violence et a souligné la nécessité de trouver des solutions pour mettre fin à ce type de tragédies sur les terrains de football. Le match a été interrompu et tous les matchs suivants annulés





