Backstreet Boys annoncent une résidence à la Sphere de Las Vegas

Le groupe de pop américain Backstreet Boys est de retour à Las Vegas avec une résidence de neuf spectacles à la Sphere, une nouvelle salle de concert immersive. La série de concerts, intitulée «Into the Millenium», aura lieu entre le 11 et le 27 juillet prochain.

Un groupe phare des années 1990 fait son retour sur scène. Le boys band américain Backstreet Boys , qui a dominé la scène pop américaine il y a 30 ans, annonce ce mercredi 12 février une série de neuf spectacles en résidence dans la Sphere de Las Vegas , ce nouveau lieu de concert immersif inauguré en 2023.

Intitulée «Into the Millenium», une référence à leur troisième album, qui comprenait leur tube planétaire «I Want it That Way», cette série de concerts aura lieu entre le 11 et le 27 juillet prochains. La billetterie ouvrira ses portes le vendredi 21 février. «Les fans peuvent s'attendre à une expérience exceptionnelle durant laquelle les Backstreet Boys donneront vie à leur album légendaire Millenium, ainsi qu'à une sélection de leurs plus grands tubes», peut-on lire dans un communiqué relayé par Billboard.Depuis leur séparation au début des années 2000, les Backstreet Boys - Nick Carter, Brian Littrell, AJ McLean, Kevin Richardson et Howie Dorough - se sont reformés à plusieurs reprises. Depuis 2005, ils ont sorti six albums dont le dernier, «A Very Backstreet Christmas», date de 2022. En outre, ils ont déjà assuré une résidence à Las Vegas, «Backstreet Boys: Larger Than Life», entre 2017 et 2018. Comme le rappelle Billboard, ces 62 concerts avaient rapporté 34,4 millions de dollars. Ils ont également donné une tournée mondiale entre 2022 et 2023, durant laquelle ils sont passés par la France.La Sphere, inaugurée en 2023 avec une résidence de U2, a accueilli quarante concerts du groupe. Recouverte de plus d'un million de LED sur sa surface extérieure, elle sert de plan d'affichage publicitaire et de tableau d'expression artistique qui illumine les rues de Las Vegas. De même à l'intérieur, cette salle de spectacle pouvant accueillir 18 000 spectateurs les plonge dans les décors d'un écran géant sphérique. Après U2, d'autres formations musicales s'y sont produites : les groupes de rock Phish, Dead & Company et Eagles, le DJ Anyma et enfin le chanteur de country Kenny Chesney. Les Backstreet Boys seront le premier groupe de pop à investir les lieux





BFMTV / 🏆 14. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Backstreet Boys Las Vegas Sphere Residence Concerts Millenium Pop Music

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Phoebe Philo : cette marque (très prisée par la sphère mode) est portée par toutes les célébritésHailey Bieber, Rihanna, Kendall Jenner... Toutes sont fans de Phoebe Philo.

Lire la suite »

Les Antifas Préparés à la Retour du Chef des Proud Boys et aux Contre-ManifestationsLes groupes antifascistes aux États-Unis se préparent à diverses menaces, notamment le retour de prison du chef local des Proud Boys qui devrait être gracié par Donald Trump, les actions contre l'immigration et les potentiels moments de tensions similaires à celui de George Floyd.

Lire la suite »

Keylor Navas S'Engage Avec Newell's Old BoysAprès huit mois d'inactivité, l'ancien gardien du Paris Saint-Germain, Keylor Navas, rejoint le club argentin de Newell's Old Boys. Ce transfert inattendu marque un nouveau chapitre dans la carrière du joueur de 38 ans.

Lire la suite »

The Boys : la saison 5 tourne avec des scripts incomplets, faut-il s’inquiéter ?Le showrunner de la série Prime Video révèle que les épisodes ne sont 'qu'à moitié' prêts malgré le début du tournage.

Lire la suite »

Canal+ ne diffusera pas le match Celtic Glasgow-Young Boys BerneLe match de Ligue des champions entre Celtic Glasgow et Young Boys Berne, prévu mercredi soir, ne sera pas diffusé par Canal+. La chaîne cryptée a été contrainte de renoncer à la retransmission en raison du sponsor maillot du club suisse, « Plus500 », dont la publicité est interdite en France dans les compétitions sportives.

Lire la suite »

Anne arnaquée par un faux Brad Pitt : Ces « Yahoo Boys » nigérians devenus princes de l’escroquerieLe Nigeria, haut lieu de la cybercriminalité, a vu sa culture populariser les « Yahoo Boys », escrocs glorifiés par des chansons. Ces fraudeurs ciblent des victimes locales et internationales

Lire la suite »