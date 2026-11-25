Découvrez les meilleures promotions Back Market du Black Friday. Le Samsung Galaxy Z Fold7 est proposé à 949€ au lieu de 3476€. Profitez aussi de l'iPhone 16 à 580€ et de l'iPad Air 6 à 539€.

L'annonce de l'iPhone Duo, commercialisé à partir de 2 339 euros, a ravivé l'intérêt du public pour les smartphones pliants. Cette entrée de gamme haut de gamme chez Apple soulève la question de l'accessibilité financière pour les utilisateurs souhaitant adopter cette technologie. Sur Back Market, le Samsung Galaxy Z Fold7 constitue une alternative majeure et économique, mise en avant par des baisses de prix significatives lors de la période du Black Friday. Le modèle reconditionné propose un grand écran dépliant, optimisé pour le visionnage de vidéos et le multitâche intensif, offrant une expérience utilisateur similaire aux appareils neufs à un coût bien inférieur. Cette offre s'inscrit dans une sélection plus large de smartphones reconditionnés sur la plateforme, permettant aux consommateurs de comparer plusieurs modèles adaptés à des besoins variés.

Le Samsung Galaxy Z Fold7, alternative économique aux pliants

Le Samsung Galaxy Z Fold7 de 256 Go, reconditionné en état correct, est proposé à 949 euros sur Back Market. Ce prix contraste fortement avec les 3 476,70 euros demandés pour un modèle neuf, permettant une économie de 2 527,70 euros. Ce reconditionnement inclut une garantie de 12 mois et une politique de retour gratuit jusqu'au 31 janvier 2027. Le dispositif repose sur un écran AMOLED de 8,6 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, offrant un terrain de jeu idéal pour les jeux et le multitâche. Le processeur Snapdragon 8 Elite assure la fluidité des applications gourmandes, tandis que le capteur principal de 200 mégapixels garantit des photos détaillées même en basse lumière. La charnière de l'appareil a été testée pour résister à 500 000 cycles de pliage, garantissant une durabilité comparable à plusieurs années d'utilisation quotidienne intensive.

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Le format compact Samsung Galaxy Z Flip7 face au géant pliant

Le Samsung Galaxy Z Flip7 de 512 Go en état correct est disponible à 556 euros, contre 1 209,78 euros pour un modèle neuf. Contrairement au format tablette du Z Fold7, le Z Flip7 adopte un design à clapet compact, se glissant facilement dans les poches tout en conservant un grand écran Dynamic AMOLED 2X de 6,9 pouces à 120 Hz. Un second écran extérieur de 4,1 pouces permet de gérer les notifications et les selfies sans ouvrir l'appareil. Sous le capot, le processeur Exynos 2500 est couplé à 12 Go de RAM pour une navigation fluide. La batterie de 4 300 mAh complète cet ensemble, ciblant les utilisateurs privilégiant la portabilité et l'élégance du format pliant traditionnel.

Samsung Galaxy S26 : les performances classiques à prix réduit

Pour les adeptes des formats traditionnels, le Samsung Galaxy S26 noir de 256 Go en très bon état est proposé à 615 euros sur Back Market. Ce prix représente une économie de 504 euros par rapport aux 1 119 euros d'un modèle neuf. L'appareil dispose d'un écran Dynamic AMOLED de 6,3 pouces avec une définition de 2 340 x 1 080 pixels et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Il est équipé d'un processeur puissant et de 12 Go de RAM pour assurer une utilisation confortable en multitâche. Le module photo triple comprend un capteur principal de 50 Mpx. La batterie de 4 300 mAh garantit une autonomie adaptée à une journée complète d'utilisation, offrant une alternative stable aux technologies de pliage.

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Offres phares du Black Friday sur Back Market

La plateforme Back Market présente une sélection étendue de promotions pour la période du Black Friday, incluant des smartphones et des tablettes. L'iPhone 16 est proposé à 580 euros au lieu de 869 euros, tandis que l'iPhone 17 Pro est disponible à 981 euros au lieu de 1 389 euros. Dans la catégorie des tablettes, l'iPad Air 6 est proposé à 539 euros au lieu de 719 euros, et l'iPad Pro à 879 euros au lieu de 1 219 euros. L'iPhone 15 Plus est également en promotion à 440 euros au lieu de 969 euros. Le Xiaomi Redmi Note 14 Pro est proposé à 251 euros au lieu de 399 euros. Enfin, le Samsung Galaxy S25 Ultra, initialement à 1 460,37 euros, est proposé à 717 euros, renforçant l'offre de smartphones haut de gamme reconditionnés.

Comparaison et choix du smartphone reconditionné idéal

La comparaison entre les différents modèles de smartphones reconditionnés permet aux consommateurs de choisir l'appareil le plus adapté à leurs besoins spécifiques. Le Samsung Galaxy Z Fold7 convient aux professionnels et utilisateurs nécessitant un grand écran pour le travail et le multimédia. Le Samsung Galaxy Z Flip7 séduira ceux qui privilégient la compacité et le style. Le Samsung Galaxy S26 offre une expérience classique et fiable sans mécanique de pliage. Ces choix sont rendus accessibles grâce aux prix réduits du Black Friday, offrant des performances proches des appareils neufs à des coûts significativement inférieurs. Les garanties incluses et les politiques de retour facilitent l'achat d'appareils reconditionnés de confiance.