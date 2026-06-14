Baccalauréat : le ministre veut déplacer les épreuves le matin pour éviter la chaleur

Édouard Geffray, ministre de l'Éducation nationale, propose de concentrer les examens du bac en matinée pour protéger les élèves des fortes chaleurs attendues en juin, tout en écartant un report des épreuves à une date ultérieure.

Édouard Geffray , ministre de l' Éducation nationale, a annoncé vouloir concentrer les épreuves du baccalauréat en matinée afin d'éviter que les élèves ne passent des examens en fin d'après-midi, lorsque les températures peuvent être élevées, notamment en juin.

Il estime que les salles de classe restent relativement fraîches le matin si elles sont aérées. Cette déclaration survient alors que les premières chaleurs estivales se font sentir et que la vague de chaleur devrait s'intensifier dans la semaine, précisément pendant la période des épreuves terminales du bac. Le ministre a exclu de reporter les examens à une période plus clémente plus tard dans l'année, preférant se concentrer sur l'ajustement des horaires.

La question du confort thermique pendant les examens est donc au cœur des préoccupations, alors que des épisodes de fortes chaleurs deviennent plus fréquents. Cette mesure s'inscrit dans une réflexion plus large sur l'adaptation des conditions d'examen au changement climatique, même si elle ne résout pas tous les problèmes liés aux périodes de canicule.

Par ailleurs, le sujet a été illustré par un reportage au JT de 20h sur TF1 qui s'est conclu par une erreur de calcul dans un sujet de maths, rappelant la pression médiatique autour de cet événement scolaire majeur





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