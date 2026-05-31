Baccalauréat en langue basque : réforme favorable aux langues régionales

La réforme du baccalauréat ouvre la possibilité de passer une spécialité en langue régionale pour les élèves de terminale ayant suivi un cursus bilingue ou immersif. Le ministre de l'Éducation nationale a annoncé une réforme favorable à l'enseignement des langues régionales, qui permettra aux élèves des filières bascophones de composer une spécialité en euskara.

Baccalauréat en langue basque : « On ne peut pas exclure de la réforme des élèves qui ont suivi un cursus en euskara », relève Mathieu Bergé Dans dans la filière bilingue des lycées publics, c’est tout le tronc commun des matières qui est enseigné en langue basque .

Partager L’élu et ancien président de l’Office public de la langue basque souligne que dans le bilingue public et privé catholique, c’est le tronc commun qui est enseigné en basque. Or, la réforme du bac ouvre la possibilité de passer une spécialité en langue régionale.

D’autres postulent que la nouvelle donne va stimuler le développement des spécialités en euskara dans toutes les filières Le ministre de l’Éducation nationale, Édouard Geffray, a annoncé une réforme du baccalauréat favorable à l’enseignement des langues régionales. Désormais, les élèves de terminale qui ont suivi un cursus bilingue ou immersif pourront passer une spécialité dans la langue régionale d’apprentissage, ainsi que la partie du grand oral s’y rapportant.

« Une réelle avancée », salue l’élu bayonnais et conseiller régional Mathieu Bergé. Mais l’ancien président de l’Office public de la langue basque (OPLB) relève un angle mort : « La réforme oublie un gros enjeu : dans le bilingue... Désormais, les élèves de terminale qui ont suivi un cursus bilingue ou immersif pourront passer une spécialité dans la langue régionale d’apprentissage, ainsi que la partie du grand oral s’y rapportant.

« Une réelle avancée », salue l’élu bayonnais et conseiller régional Mathieu Bergé. Mais l’ancien président de l’Office public de la langue basque (OPLB) relève un angle mort : « La réforme oublie un gros enjeu : dans le bilingue public et privé catholique, c’est le tronc commun qui est enseigné en basque et non les spécialités. » De fait, pour l’heure, l’avancée bénéficiera aux élèves du réseau immersif, les ikastola fédérées par Seaska.

Langue basque : « Il y a désormais un cadre qui reconnaît pleinement la place de ceux qui ont suivi un cursus bilingue », soutient le ministre de l’Éducation nationale Édouard Geffray Le ministre de l’Éducation nationale a annoncé « un cadre clair » pour les examens dans la langue d’apprentissage.

« Ça fait des années qu’on bricole sur la place des langues régionales », relève-t-il en annonçant une réforme fixée dans l’été par décret, qui permettra à partir de 2028 aux élèves des filières bascophones de composer une spécialité en euskara On ne peut pas exclure de la réforme des élèves qui ont suivi un cursus en lange basque. Au total, public et privé catholique pèsent deux tiers des élèves du bilingue en basque.

» C’est le ratio au début du cursus, au primaire, avant que ne s’étiole le nombre des élèves de la filière bilingue. Cette réalité compte dans la question soulevée par Mathieu Bergé.

« En général, dans les lycées du public et du privé confessionnel, on se retrouve en terminale avec une classe d’une trentaine d’élèves en bilingue. Et vous avez neuf spécialités possibles au bac. Cela pose un problème de ressources humaines : il n’y a pas assez d’enseignants bilingues pour couvrir les neuf spécialités. Et on sait bien que l’Éducation nationale ne va pas en mobiliser un pour parfois trois élèves dans une spécialité.

C’est trop coûteux. » Priorité a donc été donnée au tronc commun dans ces filières : histoire-géographie, maths, enseignements scientifiques et éducation physique et sportive. Mathieu Bergé préconise l’ouverture de l’épreuve anticipée de maths en première à la composition en langue régionale. Un point sur lequel il se retrouvera avec Seaska.

À ce stade, le ministre l’exclut. Dans une interview à « Sud Ouest », vendredi 29 mai, Édouard Geffray estimait notamment que « pour attester du caractère bilingue d’une formation dans une matière, il faut l’avoir suivie pendant l’intégralité du cycle terminal ». Le Bayonnais pousse également ce principe : « Dès lors qu’un élève a suivi un enseignement à parité horaire, il doit pouvoir passer le grand oral dans la langue.

» Il voudrait aussi voir officiellement le bac des élèves du public et privé catholique bilingue estampillés « section bilingue ».

« C’est un autre élément de cette réforme importante. Il doit reconnaître tous les parcours bilingues. »L’élu de gauche alerte les parlementaires du territoire sur la question. Parmi ceux-ci, le sénateur (LR) Max Brisson, lui aussi ancien président de l’OPLB : « Le bac pilote tout l’amont, il tire le lycée et son organisation.

La réforme annoncée est une réponse pragmatique et immédiate qui peut être un déclic pour développer l’enseignement en langue régionale des spécialités dans les filières bilingues publiques et du privé catholique. » Max Brisson estime que les spécialités très demandées, avec des effectifs forts, peuvent être « un premier levier » pour amener cet enseignement en basque des spécialité





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