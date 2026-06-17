Baccalauréat : 22 élèves de Besançon ont passé une épreuve avec le mauvais sujet

Vingt-deux élèves du lycée Jules Haag de Besançon ont dû composer sur le sujet initial de l'épreuve d'HGGSP au lieu du sujet de secours, suite à une erreur de distribution. Le rectorat assure qu'ils ne repasseront pas l'épreuve et que leurs copies seront corrigées séparément.

Une erreur lors de la distribution des copies a affecté vingt-deux élèves du lycée Jules Haag de Besançon lors de l'épreuve d' HGGSP (histoire, géographie, géopolitique et sciences politiques) du baccalauréat , ce mercredi 17 juin.

Ces candidats ont travaillé durant quatre heures sur le sujet initial, alors qu'une décision avait été prise préalablement de diffuser le sujet de secours. Le rectorat de l'académie de Besançon a confirmé que le sujet d'origine n'aurait pas dû être distribué, car les organisateurs avaient reçu l'ordre de distribuer les sujets de secours pour des raisons non précisées.

Traditionnellement, les copies anonymisées sont réparties auprès de multiples correcteurs ; however, en raison de cette erreur, les copies des vingt-deux élèves feront l'objet d'une correction unique et isolée. Le rectorat a assuré que ces élèves n'auront pas à repasser l'épreuve. Cet incident soulève des questions sur la logistique des examens nationaux et la gestion desprocédures de secours.

Bien que l'erreur ait été corrigée a posteriori, elle met en lumière les défis organisationnels inhérents à la coordination de milliers de centres d'examen à travers le pays. Les élèves concernés, qui ont planché sur un sujet non prévu, pourraient avoir été désavantagés ou au contraire avantagés selon la difficulté relative des deux sujets. L'absence de nécessité de repasser l'épreuve représente une décision favorable, mais elle pourrait aussi susciter des débats sur l'équité entre tous les candidats aubaccalauréat.

Le ministère de l'Éducation nationale n'a pas encore communiqué sur les raisons précises qui ont motivé le choix du sujet de secours initialement prévu. Les familles des élèves concernés seront-elles informées en détail ? Une enquête interne pourrait être ouverte pour déterminer les causes exactes de l'erreur de distribution et prévenir de tels incidents lors des prochaines sessions d'examens.

Cet événement rappelle que même les procédures les plus rodées peuvent connaître des dysfonctionnements, et qu'une vigilance constante est nécessaire pour garantir le bon déroulement des épreuves nationales





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