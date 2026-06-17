Bac STI2D 2026 : accès aux sujets et corrigés de l'épreuve de Systèmes d'information et numérique

Les élèves de terminale de la voie technologique ont dû affronter l'épreuve de Bac STI2D Systèmes d'information et numérique Partie commune, pour une durée de 4h, de 8h à 12h. Les sujets et corrigés complets de l'épreuve sont disponibles sur studyrama.com.

Le baccalauréat technologique 2026 est en cours, avec 146 687 candidats inscrits. Les épreuves du cycle terminal ont commencé avec la philosophie le 15 juin, suivie des spécialités les 16, 17 et 18 juin.

Les élèves de terminale de la voie technologique ont dû affronter l'épreuve de Bac STI2D Systèmes d'information et numérique Partie commune, pour une durée de 4h, de 8h à 12h. L'épreuve écrite est affectée d'un coefficient de 16. Les sujets et corrigés complets de l'épreuve sont disponibles sur studyrama.com.

Les épreuves pratiques et orales peuvent se tenir avant ou après les écrits de spécialité, à l'exception des évaluations expérimentales en physique-chimie et SVT (programmées du 2 au 5 juin) et des épreuves spécifiques aux séries STL et STHR dont les dates sont fixées par les recteurs d'académie





sudouest / 🏆 67. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Bac Sti2d 2026 Sujets Corrigés Systèmes D'information Et Numérique Partie Commune Épreuve Écrite Coefficient 16

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Bac général 2026 : découvrez les sujets et les corrigés des épreuves du mercredi 17 juinTroisième journée d'examens ce mercredi 17 juin pour les candidats au bac général 2026. En partenariat avec Studyrama, découvrez les sujets et les corrigés des épreuves du jour.

Read more »

Bac 2026 : les sujets officiels et les corrigés de l'épreuve de spécialité LLCE AnglaisLes élèves de terminale générale ont passé l'épreuve de spécialité LLCE Anglais ce mercredi 17 juin. Découvrez les sujets officiels et les corrigés de l'épreuve.

Read more »

Bac STI2D 2026 : accédez aux sujets et aux corrigés de l’épreuve d’Énergies et Environnement de ce mercredi 17 juinRetrouvez les sujets et les corrigés de l’épreuve de spécialité Bac STI2D Énergies et environnement (partie commune) du mercredi 17 juin 2026, disponibles en ligne dès la fin de l’examen

Read more »

Bac STI2D 2026 : Analyse et enjeux de l'épreuve d'Innovation technologique et éco-conceptionRetrouvez une analyse complète de l'épreuve d'Innovation technologique et éco-conception du Bac STI2D 2026, ses sujets, ses corrigés, son coefficient et sa place dans le calendrier des examens. Découvrez également les modalités d'organisation de la session 2026 du baccalauréat technologique et les spécificités des autres épreuves.

Read more »