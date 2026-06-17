Bac ST2S 2026 : sujets et corrigés complets de l'épreuve de Sciences et techniques sanitaires et sociales du 17 juin

Consultez les sujets et les corrigés détaillés de l'épreuve de Sciences et techniques sanitaires et sociales du Bac ST2S 2026 passée le mercredi 17 juin. Informations sur le calendrier du bac technologique et le coefficient de l'épreuve.

Le baccalauréat technologique série ST2S (Sciences et Techniques Sanitaires et Sociales) a eu lieu ce mercredi 17 juin 2026. Cette épreuve écrite, d'une durée de trois heures, de 8h à 11h, était affectée d'un coefficient 16, ce qui en fait une épreuve majeure pour les candidats.

Elle clôturait les épreuves de spécialité pour cette session, suivant les épreuves de philosophie et d'autres spécialités. L'ensemble de la session du bac technologique 2026 rassemble environ 146 687 candidats. Le calendrier des épreuves est dense : après la philosophie le 15 juin, les spécialités se sont déroulées du 16 au 18 juin. Le grand oral, quant à lui, est prévu entre le 22 juin et le 1er juillet, selon les académies.

Certaines épreuves pratiques et orales peuvent avoir lieu en dehors de cette période, comme les évaluations expérimentales en physique-chimie et SVT qui se sont tenues du 2 au 5 juin, ou les épreuves spécifiques aux séries STL et STHR dont les dates sont fixées localement. Pour cette épreuve de Sciences et techniques sanitaires et sociales, les sujets officiels ont été rendus publics une heure et demie après le début de l'épreuve, conformément aux procédures habituelles.

Les candidats et les professeurs peuvent désormais consulter l'intégralité des sujets ainsi que des corrigés détaillés. Ces ressources sont essentielles pour les futurs candidats qui souhaitent se préparer, car elles permettent de comprendre la structure des épreuves, le type de questions posées et les attendus des correcteurs. Les corrigés complets aident également les élèves à évaluer leur propre travail et à identifier leurs points forts et leurs axes d'amélioration.

La mise à disposition rapide de ces documents, dès la fin de l'épreuve pour une première version et ensuite sous forme définitive, est un service particulièrement utile pour la communauté éducative. Cette publication de sujets et corrigés s'inscrit dans le cadre d'une couverture plus large du baccalauréat 2026. Les médias spécialisés comme studyrama.com jouent un rôle central dans la diffusion de ces informations, en permettant un accès libre et gratuit à un grand nombre d'utilisateurs.

Le travail de collecte, de vérification et de rédaction des corrigés est réalisé par des enseignants et des journalistes spécialisés. Il s'agit d'un travail de fond qui nécessite expertise et rapidité. La fiabilité des corrigés est primordiale, car ils servent de référence pour des milliers d'élèves et d'enseignants à travers le pays. Ces ressources viennent donc compléter l'offre de préparation officielle et permettent une transparence sur le contenu des examens nationaux





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