Bac ST2S 2026 : les sujets et corrigés de l'épreuve de chimie, biologie et physiopathologies humaines

Le baccalauréat technologique 2026 se déroule ce mardi 16 juin. Les élèves de terminale technologique ont composé ce jour sur l'épreuve de chimie, biologie et physiopathologies humaines.

Le baccalauréat technologique 2026 se déroule ce mardi 16 juin. Les élèves de terminale technologique ont composé ce jour sur l' épreuve de chimie , biologie et physiopathologies humaines , qui est dotée d'un coefficient de 16.

Cette épreuve écrite a duré 4 heures, de 8h à 12h. Les sujets officiels de l'épreuve ont été publiés 1h30 après le début de l'épreuve, et les corrigés complets seront disponibles à partir de 12h. Cette épreuve fait partie du cycle terminal du baccalauréat technologique, qui rassemble 146 687 candidats. Les épreuves ont commencé avec la philosophie le 15 juin, suivie des spécialités les 16, 17 et 18 juin.

Le grand oral se déroulera entre le 22 juin et le 1er juillet 2026 selon les académies. Les épreuves pratiques et orales peuvent se tenir avant ou après les écrits de spécialité, à l'exception des évaluations expérimentales en physique-chimie et SVT (programmées du 2 au 5 juin) et des épreuves spécifiques aux séries STL et STHR dont les dates sont fixées par les recteurs d'académie.

Les élèves ont également à l'horizon le Bac STI2D, qui comprend plusieurs épreuves, notamment la biochimie-biologie-biotechnologie, les sciences physiques et chimiques en laboratoire, les sciences et techniques sanitaires et sociales, l'économie et le droit, ainsi que l'innovation technologique et l'éco-conception. Enfin, les abonnements à notre site nous permettent de soutenir le travail de nos 250 journalistes qui s'engagent à vous proposer chaque jour une information de qualité, fiable et complète





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