Bac : Édouard Geffray refuse de modifier le calendrier malgré la mobilisation lycéenne

Le ministre Édouard Geffray maintient les dates du baccalauréat malgré les cours perdus. Un soutien scolaire et un lissage du contrôle continu sont à l'étude.

Le ministre de l'Éducation nationale, Édouard Geffray, a confirmé que le calendrier du baccalauréat restera inchangé malgré la mobilisation lycéenne. Alors que les blocages et les manifestations se poursuivent dans plusieurs établissements scolaires en France, le ministre refuse de repousser les épreuves pour compenser les heures de cours perdues.

Cette position a été défendue lors d'un échange avec des lycéens, des parents et des enseignants, publié le samedi 7 novembre. Le ministre y a précisé ce qui pourrait changer pour les élèves, ainsi que les mesures sur lesquelles le gouvernement ne compte pas céder.

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Le calendrier du baccalauréat ne bougera pas

Édouard Geffray affirme qu'il n'a pas l'intention de toucher aux examens. Selon lui, le diplôme national doit être délivré dans les mêmes conditions à tous les candidats, sans aménagement selon la situation de chaque établissement.

Le ministre avance un argument chiffré. Selon Édouard Geffray, les deux tiers des lycéens français n'ont subi aucune perturbation, ou seulement des interruptions limitées à une ou deux journées de cours.

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Pour les établissements les plus touchés par les blocages, le ministère de l'Éducation nationale étudie toutefois la possibilité de débloquer des moyens supplémentaires. L'objectif est d'organiser des cours de rattrapage pour les élèves concernés.

Le contrôle continu pourrait être aménagé

Le contrôle continu constitue le principal levier d'adaptation évoqué par Édouard Geffray. Il propose de revoir son organisation dans les lycées où les cours ont été fortement perturbés, afin d'éviter que les élèves soient pénalisés.

Le ministre a expliqué qu'il faut regarder dans le détail et envisager de lisser les notes sur un semestre plutôt que sur un trimestre. L'objectif est d'éviter que des élèves ayant manqué plusieurs semaines d'enseignement disposent de trop peu de notes ou soient évalués dans des conditions dégradées.

Sur Parcoursup, la position est différente. Édouard Geffray ferme la porte à toute modification du calendrier de la plateforme d'admission dans l'enseignement supérieur, malgré les revendications des organisations lycéennes. Il estime que bousculer ce calendrier cette année reviendrait à mettre en danger tout le monde.

Parcoursup change, la mobilisation se poursuit

Le gouvernement prévoit toutefois des modifications du fonctionnement de Parcoursup dès cette année. La lettre de motivation ne sera plus obligatoire, car le ministre juge qu'elle est peu utile, certaines formations ne prenant même pas la peine de la consulter.

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Les candidats devraient aussi bénéficier de davantage de transparence. Ils pourraient connaître les raisons précises d'un refus, ainsi que les critères et les algorithmes locaux utilisés pour examiner leur dossier.

La mobilisation lycéenne se poursuit malgré les premières concessions du gouvernement. Celles-ci incluent la promesse de limiter les classes de seconde à 28 élèves et la création de 15 000 places supplémentaires dans l'enseignement supérieur.

Rencontre avec Sébastien Lecornu lundi 9 novembre

Une nouvelle étape de discussions est prévue le lundi 9 novembre. Le Premier ministre Sébastien Lecornu doit recevoir les représentants des lycéens et des étudiants à partir de 15 h 30.

Une réunion spécifiquement consacrée à Parcoursup doit ensuite se tenir de 17 heures à 19 heures. Entre-temps, les syndicats enseignants, reçus par Édouard Geffray, sont ressortis déçus et maintiennent leur mobilisation.

À Toulouse, la mobilisation lycéenne semble marquer le pas. Certains établissements ont toutefois connu des blocus et quelques dégâts, et deux lycéens ont été interpellés.