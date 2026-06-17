Bac 2026 : sujets et corrigés de l'épreuve de spécialité LLCER espagnol du 17 juin

Retrouvez les sujets et corrigés complets de l'épreuve de spécialité Langues, littératures et cultures étrangères et régionales - espagnol du bac général 2026, passée le mercredi 17 juin. Détails sur le format, la durée et le coefficient de l'épreuve.

Bac 2026 : retrouvez l'intégralité des sujets et les corrigés de l'épreuve de spécialité LLCER espagnol de terminale générale de ce mercredi 17 juin 2026.

Bac 2026 : découvrez les sujets et les corrigés de l'épreuve de spécialité LLCER Espagnol pour les élèves de terminale générale ce mercredi Les élèves de terminale de la voie générale planchent ce mercredi 17 juin 2026 sur l'épreuve de spécialité de Langues, littératures et cultures étrangères et régionales - espagnol, pour une durée de 3h30, de 8h à 11h30. Elle comprend une partie écrite et un oral d'une durée de 30mn, pour un coefficient global de 16.

Découvrez ici les sujets ainsi que les corrigés complets de l'épreuve. Consultez les sujets de l'épreuve du Bac Langues, littératures et cultures étrangères et régionales - espagnol 2026 Retrouvez les sujets officiels de l'épreuve de Langues, littératures et cultures étrangères et régionales - espagnol 1h30 après le début de l'épreuve.

Retrouvez tous les sujets et corrigés du Bac Langues, littératures et cultures étrangères et régionales - espagnol 2026 sur studyrama.com Consultez les corrigés de l'épreuve du Bac Langues, littératures et cultures étrangères et régionales - espagnol 2026Retrouvez tous les sujets et corrigés du Bac Langues, littératures et cultures étrangères et régionales - espagnol 2026 sur studyrama.com Les épreuves du cycle terminal du bac général s'ouvrent avec la philosophie le 15 juin 2026, suivie des épreuves de spécialités les 16, 17 et 18 juin. Le grand oral se tient entre le 22 juin et le 1ᵉʳ juillet 2026 selon les académies.

Les résultats sont publiés à partir du 7 juillet 2026. Les candidats admissibles au rattrapage passeront leurs épreuves jusqu'au 9 juillet et au plus tard le 10 juillet 2026. Pourtant, comme les abonnements, ils permettent de soutenir le travail des 250 journalistes de notre rédaction qui s'engagent à vous proposer chaque jour une information de qualité, fiable et complète





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