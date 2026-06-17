Bac 2026 : sujets et corrigés de l'épreuve de spécialité NSI du 17 juin

Retrouvez les sujets officiels et les corrigés détaillés de l'épreuve de spécialité Numérique et sciences informatiques (NSI) du bac général 2026, passée ce mercredi 17 juin. Informations sur le format, la durée et le coefficient de l'épreuve, ainsi que le calendrier complet des épreuves du baccalauréat 2026.

Le baccalauréat général 2026 poursuit son déroulement avec l'épreuve de spécialité Numérique et sciences informatiques ( NSI ), programmée ce mercredi 17 juin. Cette épreuve, d'une durée totale de trois heures et demie, se déroule de 8 heures à 11h30 pour l'ensemble des élèves de terminale concernés.

Elle se découpe en deux parties distinctes : une partie écrite de deux heures et demie et une épreuve pratique d'une heure. Le coefficient attribué à cette spécialité est de 16, ce qui en fait une épreuve cruciale dans le calcul de la note finale du baccalauréat. Dès le début de l'épreuve, les sujets officiels sont rendus disponibles, suivis environ une heure et demie plus tard par les sujets définitifs.

Les corrigés détaillés, quant à eux, sont publiés immédiatement après la fin de l'épreuve, permettant aux candidats de commencer à évaluer leurs prestations. Ces contenus, sujets et corrigés, sont centralisés et accessibles sur la plateforme dédiée, offrant une ressource complète pour la préparation et l'analyse des échéances nationales. Le calendrier du baccalauréat général 2026 s'inscrit dans un cadre précis. Il a été ouvert par l'épreuve de philosophie le lundi 15 juin.

Les épreuves de spécialité se succèdent ensuite les 16, 17 et 18 juin, couvrant l'ensemble des disciplines au choix des candidats. Une fois cette phase terminée, le grand oral, autre épreuve à fort coefficient, se déroulera entre le 22 juin et le 1er juillet, selon les académies et les convocations individuelles. La phase de délibération aboutit à la publication des résultats principaux à partir du 7 juillet.

Pour les candidats dont la note se situe dans la zone d'admissibilité au rattrapage, des oraux de soutenance sont organisés jusqu'au 9 juillet, avec une date limite fixée au 10 juillet 2026. La spécialité NSI, au cœur de l'actualité ce mercredi, illustre l'importance croissante des sciences du numérique dans l'éducation secondaire. Son programme, dense et exigeant, couvre des domaines tels que l'algorithmique, la programmation, les architectures matérielles, les bases de données et les enjeux sociétaux liés au numérique.

L'épreuve pratique, en particulier, teste les compétences concrètes des élèves à travers la résolution d'un problème algorithmique ou la réalisation d'un projet de programmation sur machine. La partie écrite, pour sa part, comprend généralement des questions de cours et des exercices plus approfondis. La publication rapide des sujets et corrigés répond à une attente légitime des élèves, des enseignants et des familles, permettant un suivi transparent et une évaluation collective des standards de l'examen.

Ces ressources deviennent ainsi des outils de révision et de travail pour les générations futures de candidats, contribuant à la préparation des épreuves de l'année suivante. La diffusion de ces informations s'appuie sur des canaux numériques modernes, garantissant un accès immédiat à tous les acteurs du système éducatif français





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