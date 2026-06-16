Bac 2026 : sujets et corrigés de l'épreuve de Numérique et sciences informatiques (NSI) du 16 juin

Découvrez les sujets et corrigés complets de l'épreuve de spécialité NSI du bac 2026, avec analyse et conseils pour les élèves.

Le mardi 16 juin 2026, les élèves de terminale générale ont composé sur l'épreuve de spécialité Numérique et sciences informatiques ( NSI ), une épreuve cruciale pour leur parcours.

Cette épreuve, d'une durée de 3h30 (de 8h à 11h30), combine une partie écrite et une épreuve pratique d'une heure, pour un coefficient global de 16. Les sujets officiels ont été publiés 1h30 après le début de l'épreuve, et les corrigés complets sont désormais disponibles, permettant aux candidats de vérifier leurs réponses et de comprendre les attendus. L'épreuve écrite de NSI évalue les compétences en programmation, algorithmique, structures de données, bases de données, architectures matérielles et réseaux.

Les candidats doivent maîtriser les langages Python et SQL, ainsi que les concepts fondamentaux de l'informatique. Le sujet de cette année a inclus des exercices sur les arbres binaires, les graphes, la programmation dynamique et les requêtes complexes. L'épreuve pratique, quant à elle, a demandé aux élèves de développer un programme sur machine, testant leur capacité à implémenter des algorithmes et à déboguer.

Les corrigés fournis par Studyrama offrent une analyse détaillée de chaque question, avec des explications pas à pas et des solutions optimisées. Ils permettent de comprendre les erreurs fréquentes et les bonnes pratiques. Pour les futurs candidats, il est recommandé de s'entraîner régulièrement sur des sujets d'annales, de maîtriser les fondamentaux de Python et SQL, et de s'exercer à la gestion du temps lors des épreuves pratiques.

Le calendrier du bac 2026 prévoit que les épreuves écrites de spécialités se déroulent sur trois jours, du 16 au 18 juin, suivies du grand oral entre le 22 juin et le 1er juillet. Les résultats seront publiés à partir du 7 juillet, avec des épreuves de rattrapage jusqu'au 10 juillet. Pour les élèves de première et terminale, ces épreuves représentent un enjeu majeur pour l'obtention du diplôme et l'accès aux études supérieures.

En conclusion, l'épreuve de NSI du bac 2026 a permis d'évaluer les compétences informatiques des candidats sur des thèmes variés. Les sujets et corrigés sont désormais accessibles, offrant une ressource précieuse pour les révisions et la préparation des futures sessions. Les élèves sont encouragés à les consulter pour améliorer leur compréhension et leurs performances





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Bac 2026 NSI Sujets Corrigés Numérique Et Sciences Informatiques

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