Bac 2026 : publication des sujets et corrigés de l'épreuve de spécialité HGGSP du 16 juin

Les candidats de terminale générale ont passé l'épreuve de spécialité HGGSP le 16 juin 2026. Les sujets et corrigés, mis en ligne dès midi, permettent d'analyser les exigences du bac général 2026 et de préparer les épreuves suivantes.

Le mardi 16 juin 2026, les lycéens de terminale générale se sont attelés à l' épreuve de spécialité HGGSP - Histoire‑Géographie, Géopolitique et Sciences Politiques - du baccalauréat.

L'épreuve, d'une durée de quatre heures, s'est déroulée de 8 h à 12 h et a été pondérée d'un coefficient 16, ce qui la place parmi les évaluations les plus déterminantes du trimestre. Dès midi, les sujets officiels ainsi que les corrigés complets ont été publiés en ligne, offrant aux candidats et aux enseignants un accès immédiat aux documents nécessaires pour préparer les corrections et analyser les performances.

L'accès gratuit aux fichiers a été assuré par la plateforme Studyrama, qui a rassemblé l'ensemble des épreuves et des réponses attendues, facilitant ainsi la comparaison entre les différentes filières et la compréhension des attentes du jury





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