Bac 2026 : les sujets officiels et les corrigés de l'épreuve de spécialité LLCE Anglais

Les élèves de terminale générale ont passé l'épreuve de spécialité LLCE Anglais ce mercredi 17 juin. Découvrez les sujets officiels et les corrigés de l'épreuve.

Les élèves de terminale générale ont passé l'épreuve de spécialité LLCE Anglais ce mercredi 17 juin. Découvrez les sujets officiels et les corrigés de l'épreuve.

Les épreuves du cycle terminal du bac général se sont ouvertes avec la philosophie le 15 juin, suivies des épreuves de spécialités les 16, 17 et 18 juin. Les résultats sont publiés à partir du 7 juillet. Les candidats admissibles au rattrapage passeront leurs épreuves jusqu'au 9 juillet et au plus tard le 10 juillet. Les épreuves de spécialité LLCE Anglais comprennent une partie écrite et un oral d'une durée de 30 mn, pour un coefficient global de 16.

Les élèves de terminale de la voie générale ont passé l'épreuve de spécialité de Langues, littératures et cultures étrangères et régionales - anglais, pour une durée de 3h30, de 8h à 11h30. Les sujets et les corrigés de l'épreuve sont disponibles en ligne dès ce mercredi 17 juin. Les candidats peuvent consulter les sujets de l'épreuve du Bac Langues, littératures et cultures étrangères et régionales - anglais 2026 sur studyrama.com.

Les résultats des épreuves de spécialité LLCE Anglais seront publiés à partir du 7 juillet. Les candidats admissibles au rattrapage passeront leurs épreuves jusqu'au 9 juillet et au plus tard le 10 juillet





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