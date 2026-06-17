Bac 2026 : les sujets et les corrigés de l'épreuve de spécialité Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques

Le baccalauréat 2026 se poursuit avec l'épreuve de spécialité Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques (HGGSP) qui a eu lieu ce mercredi 17 juin. Les élèves de terminale de la voie générale ont dû répondre à des questions qui leur ont été posées en Histoire géographie, géopolitique et sciences politiques. Les sujets et les corrigés complets de l'épreuve sont disponibles sur le site studyrama.com.

Le baccalauréat 2026 se poursuit avec l' épreuve de spécialité Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques (HGGSP) qui a eu lieu ce mercredi 17 juin. Cette épreuve écrite, qui a duré 4 heures de 8h à 12h, a été affectée d'un coefficient de 16.

Les élèves de terminale de la voie générale ont dû répondre à des questions qui leur ont été posées en Histoire géographie, géopolitique et sciences politiques. Les sujets et les corrigés complets de l'épreuve sont disponibles sur le site studyrama.com. Les épreuves du cycle terminal du bac général se poursuivent avec la philosophie qui a eu lieu le 15 juin, suivie des épreuves de spécialités les 16, 17 et 18 juin.

Le grand oral se tiendra entre le 22 juin et le 1er juillet 2026 selon les académies. Les résultats seront publiés à partir du 7 juillet 2026. Les candidats admissibles au rattrapage passeront leurs épreuves jusqu'au 9 juillet et au plus tard le 10 juillet 2026





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