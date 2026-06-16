Bac 2026 : les sujets et corrigés de l'épreuve de spécialité de Sciences de la vie et de la Terre

Les candidats de terminale générale composent ce mardi 16 juin sur l'épreuve de spécialité de Sciences de la vie et de la Terre. Retrouvez l'intégralité des sujets dès leur publication et des corrigés à la fin de l'épreuve.

Bac 2026 : les candidats de terminale générale se préparent pour l' épreuve de spécialité de Sciences de la vie et de la Terre ( SVT ) ce mardi 16 juin.

Les élèves de terminale de la voie générale doivent composer sur l'épreuve de spécialité de Sciences de la vie et de la Terre, pour une durée de 3h30, de 8h à 11h30. Cette épreuve comprend une partie écrite et une épreuve pratique d'une durée de 1h, pour un coefficient global de 16. Les sujets et corrigés de l'épreuve seront disponibles dès leur publication et à la fin de l'épreuve.

Les épreuves du cycle terminal du bac général s'ouvrent avec la philosophie le 15 juin 2026, suivie des épreuves de spécialités les 16, 17 et 18 juin. Le grand oral se tiendra entre le 22 juin et le 1er juillet 2026 selon les académies. Les résultats seront publiés à partir du 7 juillet 2026. Les candidats admissibles au rattrapage passeront leurs épreuves jusqu'au 9 juillet et au plus tard le 10 juillet 2026.

Les épreuves suivantes du Bac Général seront organisées demain : Histoire géographie, géopolitique et sciences politiques, Humanité, littérature et philosophie, Mathématiques, Sciences de l'ingénieur, Sciences économiques et sociales, Physique-chimie, Numérique et sciences informatiques, Langues, littératures et cultures étrangères et régionales - italien, Langues, littératures et cultures étrangères et régionales - allemand, Langues, littératures et cultures étrangères et régionales - espagnol, Langues, littératures et cultures étrangères et régionales - anglais et Langues, littératures et cultures étrangères et régionales - AMC, EPPCS





sudouest / 🏆 67. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Bac 2026 Sciences De La Vie Et De La Terre SVT Épreuve De Spécialité Sujets Corrigés

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Bac philo 2026 : Top 5 des conseils pour réussir l’épreuve de dissertationAvoir de bonnes idées sur le sujet ne suffit pas, il faut savoir les utiliser et les argumenter. Découvrez nos conseils afin de mettre toutes les chances de votre côté le jour de l'épreuve tant redoutée

Read more »

Découvrez le sujet de l’épreuve de philo du bac 2026Comme chaque année, c’est la philosophie qui ouvre le bal du baccalauréat pour les élèves de terminale. Découvrez sur quels sujets ils doivent plancher.

Read more »

Bac 2026 : épreuve de spécialité Sciences économiques et socialesLes élèves de terminale générale ont passé l'épreuve de spécialité Sciences économiques et sociales ce mardi 16 juin. L'épreuve écrite, qui a duré 4 heures, a été affectée d'un coefficient de 16.

Read more »

Bac 2026 : sujets de l'épreuve de spécialité Sciences de l'ingénieurLes élèves de terminale générale composent ce mardi 16 juin sur l'épreuve de spécialité, dont les contenus et les éléments de correction sont accessibles en ligne. Ils planchent sur l'épreuve de spécialité de Sciences de l'ingénieur, pour une durée de 3h30, de 8h à 11h30. Elle comprend une partie écrite et une épreuve pratique d'une durée de 1h, pour un coefficient global de 16.

Read more »