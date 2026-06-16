Bac 2026 : les sujets de l'épreuve de spécialité mathématiques

Les élèves de terminale générale composent ce mardi 16 juin sur l'épreuve de spécialité mathématiques. Cette matière est dotée d'un coefficient 16 dans le calcul de la note finale.

Bac 2026 : les élèves de terminale générale composent ce mardi 16 juin sur l' épreuve de spécialité mathématiques . Cette matière est dotée d'un coefficient 16 dans le calcul de la note finale.

Les élèves de terminale de la voie générale planchent ce mardi 16 juin 2026 sur l'épreuve de spécialité de Mathématiques, pour une durée de 4h, de 8h à 12h. L'épreuve écrite est affectée d'un coefficient de 16. Les épreuves du cycle terminal du bac général s'ouvrent avec la philosophie le 15 juin 2026, suivie des épreuves de spécialités les 16, 17 et 18 juin.

Le grand oral se tient entre le 22 juin et le 1er juillet 2026 selon les académies. Les résultats sont publiés à partir du 7 juillet 2026. Les candidats admissibles au rattrapage passeront leurs épreuves jusqu'au 9 juillet et au plus tard le 10 juillet 2026.

Au programme demain pour le Bac Général les épreuves de spécialités : Histoire géographie, géopolitique et sciences politiques, Humanité, littérature et philosophie, Mathématiques, Sciences de l'ingénieur, Sciences économiques et sociales, Physique-chimie, Numérique et sciences informatiques, Sciences de la vie et de la Terre, Langues, littératures et cultures étrangères et régionales - italien, Langues, littératures et cultures étrangères et régionales - allemand, Langues, littératures et cultures étrangères et régionales - espagnol, Langues, littératures et cultures étrangères et régionales - anglais, Langues, littératures et cultures étrangères et régionales - AMC, EPPCS





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