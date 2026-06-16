Les élèves de terminale générale ont passé l'épreuve de spécialité Sciences économiques et sociales ce mardi 16 juin. L'épreuve écrite, qui a duré 4 heures, a été affectée d'un coefficient de 16.

Les élèves de terminale générale ont passé l' épreuve de spécialité Sciences économiques et sociales ce mardi 16 juin. L' épreuve écrite , qui a duré 4 heures, a été affectée d'un coefficient de 16.

Les sujets de l'épreuve ont été publiés 1h30 après le début de l'épreuve et les corrigés complets seront disponibles dès la fin de l'examen. Les épreuves du cycle terminal du bac général ont commencé avec la philosophie le 15 juin et se poursuivront avec les épreuves de spécialités les 16, 17 et 18 juin. Les résultats seront publiés à partir du 7 juillet et les candidats admissibles au rattrapage passeront leurs épreuves jusqu'au 9 juillet





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Bac 2026 Épreuve De Spécialité Sciences Économiques Et Sociales Épreuve Écrite Coefficient 16

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