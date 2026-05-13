Agravés de son délit de violation d'enfants, cet homme, déjà condamné pour des accusations similaires, a été mis en examen pour au moins 44 agressions sexuelles sur enfants, réalisant enoteric de nombreux voyages en Famille en utilisant des plateformes internet.

Un baby-sitter trentenaire, déjà condamné pour des agressions sexuelles , a été mis en examen pour des viols ou agressions sexuelles sur une vingtaine d'enfants, selon le parquet de Lille.

Cet homme de 37 ans est soupçonné de violer ou agresser sexuellement entre mars 2023 et décembre 2025, 18 enfants âgés de 2 mois à 5 ans dans la métropole lilloise. Il a également été mis en examen en début de semaine pour détention d'images d'atteintes sexuelles sur un animal domestique. Il est accusé de viols et agressions sexuelles sur trois enfants, et agressions sexuelles sur quinze autres. L'homme a exercé son droit au silence.

Entre mars 2023 et décembre 2025, au moins 44 familles de la métropole lilloise avaient eu recours aux services du suspect via une plateforme dédiée à la garde d'enfants. Sur les 58 enfants concernés, 18 sont suspects d'avoir été victimes





Midilibre / 🏆 16. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Baby-Sitter Agravés Violons Agressions Sexuelles Enquête Enfants

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Haute-Garonne : ce moulin au sud de Toulouse accueille animations gratuites, visites et spectacles en familleLe samedi 16 mai 2026, le célèbre moulin rouge de Nailloux prendra vie à l'occasion des Journées Européennes des Moulins et du Patrimoine Meulier, de 14 h à 18 h.

Read more »

Une famille recomposée chez les dérobésDans le cœur de la Normandie, une famille dispersée est amenée à redécouvrir les liens et la famille, en décortiquant un héritage dont les origines intriguent. Sous la direction de Cédric Klapsich, le téléserial met à l'honneur les retrouvailles entre quatre cousins, qui redessinent la vie d'une femme qui n'est pas restée sans traces : Adèle. Les quatre personnages principal font l'objet d'une excellente distribution, ce qui rend le récit qui évoque la nostalgie et la foi, particulièrement émouvant.

Read more »

« Trop nul », « plus jamais » : le vélo en famille, ce faux ami des parents sportifsSur le papier : la bonne idée. Sur la route : la galère. Rouler en famille peut s'avérer très pénible, entre difficulté pour les grands à ralentir et à se montrer empathiques, et petits enclins à surréagir à la fatigue. On essaie quand même ?

Read more »

Pancho, un compagnon fidèle et dynamique, attend sa nouvelle famille au refuge Aspa de ManosquePancho est un jeune berger allemand qui attend sa nouvelle famille au refuge Aspa de Manosque, dans les Alpes-de-Haute-Provence. Âgé de six ans, c’est un chien attachant qui devra être le seul animal du foyer.

Read more »