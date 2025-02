Baby Shark : La Chanson Qui Aveugle le Monde

L'analyse du phénomène Baby Shark, de sa popularité inégalée sur YouTube à son impact sur les enfants et les parents.

Une comptine qui ne compte presque plus les vues. Aujourd'hui, le clip Baby Shark compte pas moins de 15,6 milliards de vues sur YouTube, ce qui en fait la vidéo la plus visionnée sur la plateforme en vingt ans. Un succès planétaire qui fait le bonheur des plus petits et, souvent, le cauchemar des plus grands.

Une « choré » venue de Corée Rythme entêtant et paroles simples mimées par une chorégraphie, voici comment on peut résumer le vidéoclip de 2 minutes et 16 secondes qui peut rester bien plus longtemps dans la tête. Composée par un père de famille sud-coréen pour ses enfants, la chanson raconte l'histoire d'une famille de requins. Son succès est immédiat lors de sa publication sur YouTube par la chaîne Pinkfong, il y a huit ans. Baby Shark s'inscrit dans la droite lignée d'autres clips enfantins, tels que Johny Johny Yes Papa, sorti lui aussi il y a huit ans sur la plateforme, qui compte aujourd'hui 7 milliards de vues, ou encore de Bath Song, qui permet d'apprendre les différentes parties du corps en se lavant (7 milliards de vues également). Un défi sur TikTok et même un film ! La comptine Baby Shark est vite devenue un phénomène de société. Le morceau a eu droit à une quantité de reprises au succès international. On notera notamment celle produite par la musicienne Malicia Darkwave dans une version dark electro ou encore une version dance. Le tube est également devenu un « défi » sur TikTok. Ainsi, des millions de gens se sont filmés en train de reproduire les mouvements simples de danse associés à Baby Shark. Le phénomène a même eu droit à son film, proposé en 2024 sur Paramount +. Baby Shark’s, Big movie raconte l'histoire d'une pop star qui veut voler le pouvoir de la chanson de Baby Shark pour instaurer sa suprématie musicale. Au casting, la chanteuse Cardi B a prêté sa voix à Sharki B. « C'est un peu inquiétant » Si les enfants adorent Baby Shark, le clip interpelle nombre d'adultes et de parents. Chloé, une lectrice qui a répondu à notre appel à contributions, témoigne du drôle d’impact du morceau sur son enfant. « Depuis qu'il a écouté ''Baby Shark'', Baptiste passe son temps à tourner autour des arbres en chantant la chanson, confie cette mère de famille de 36 ans. Certes, il se dépense, mais cela peut durer des heures, c'est un peu inquiétant. » Une inquiétude partagée par Catherine Tessier, professeure des écoles pendant plus de quarante ans dans l'éducation nationale, et qui a dû faire face au phénomène avec ses élèves. « ''Baby Shark'' et ces vidéos de comptines en général ont un impact pas des plus positifs sur les enfants, même à l'école, assure-t-elle. Notamment sur le dessin. » « Ça n’aide pas l’imaginaire de l’enfant » « Au fil des années, j'ai pu observer que les élèves qui dessinaient de manière simplifiée, poursuit Catherine Tessier. Les dessins ''au couteau'' de ''Baby Shark'', à la différence de films d'animation comme Disney, n'aident pas à l'imaginaire de l'enfant. » L’institrice, tout juste à la retraite, va plus loin. « Ils ont perdu le côté ''naïf'' du dessin, témoigne-t-elle. On a développé l'enseignement avec les tablettes ces dernières années, mais on y reviendra. Le livre fait bien davantage appel à l'imagination de l'enfant, et ça se répercute aussi bien dans son langage que dans sa production artistique. » Pour autant, pas sûr que Baby Shark, qui s'est également décliné en livres au fil des années, soit boudé de sitôt par la jeune génération





20Minutes / 🏆 6. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

BABY SHARK YOUTUBE PHÉNOMÈNE SOCIÉTÉ ENFANTS

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Baby Shark : La Compétition Énigmatique Qui Domine YoutubeLe clip de la comptine Baby Shark compte déjà 15,6 milliards de vues sur YouTube, ce qui en fait la vidéo la plus vue de ces vingt dernières années. Ce succès planétaire, bien que source de joie pour les enfants, est souvent perçu comme un cauchemar par les adultes. L'article explore l'impact culturel et éducatif de Baby Shark, ainsi que les réactions mitigées qu'elle suscite.

Lire la suite »

Qui a composé « Le monde demain », la nouvelle chanson des « Enfoirés » ?Après « Jusqu’au dernier » et « Rêvons », « Le monde demain » est le nouvel hymne des « Enfoirés » 2025. Derrière cette chanson se cachent deux artistes

Lire la suite »

Une chanson inédite de Tina Turner redécouverte : Hot For You, BabyUne chanson enregistrée par Tina Turner pour son album Private Dancer, considérée comme perdue depuis des années, a été redécouverte. Hot For You, Baby sera prochainement disponible en single et dans une nouvelle édition de l'album.

Lire la suite »

Jean-Bedel Bokassa : qui était le dictateur centrafricain qui se surnommait le '13e apôtre du Christ' ?PODCAST - Ancien soldat de l'armée française, ce tyran a torturé, assassiné et muselé la population de Centrafrique pendant 14 ans, avec une cruauté sans limite et un esprit revanchard.

Lire la suite »

Le e-commerce bat des records : qui sont les consommateurs qui achètent en ligne ?Selon une étude, les consommateurs qui achètent des produits en ligne sont autant des hommes que des femmes, majoritairement de moins de 30 ans, résidant aussi bien à Paris qu'en région.

Lire la suite »

Gouvernement Bayrou : Qui sont les huit députés socialistes qui ont voté la motion de censure ?La motion de censure déposée par LFI contre le gouvernement Bayrou a échoué avec 131 voix. L’union de gauche a été lâchée par le PS mais certains députés socialistes « insoumis » se sont détournés d’Olivier Faure, cette fois

Lire la suite »