B&You Pure Fibre Plus : une offre fibre avec WiFi 7 à prix fixe et sans engagement

Bouygues Telecom lance la B&You Pure Fibre Plus, une box internet fibre sans engagement with WiFi 7 tri-bande et des débits jusqu'à 8 Gbit/s pour 26,99€/mois. L'offre se concentre sur la performance internet et le WiFi dernier cri, sans télévision ni téléphonie fixe.

Bouygues Telecom propose via sa marque B&You une offre internet fibre sans engagement baptisée B&You Pure Fibre Plus. Cette édition spéciale, en partenariat avec Maison Sarah Lavoine , se distingue par l'inclusion du WiFi 7 tri-bande et des débits théoriques atteignant 8 Gbit/s, le tout pour un prix mensuel fixe de 26,99 euros.

L'offre marque une rupture sur le marché de la box internet sans engagement, souvent critiqué pour ses limitations de débit ou ses augmentations tarifaires après la première année. Elle cible les foyers qui souhaitent une connexion internet de haute performance sans les services annexes comme la télévision ou la téléphonie fixe, se concentrant sur l'essentiel : un accès stable et très rapide.

La box B&You Pure Fibre Plus est présentée comme la première box WiFi 7 certifiée en France selon Bouygues Telecom. Elle exploite les bandes de fréquences 2,4 GHz, 5 GHz et 6 GHz, permettant une couverture étendue et une gestion simultanée d'un grand nombre d'appareils connectés sans perte de performance. Cette caractéristique répond aux besoins actuels des foyers connectés, où streaming en haute définition, télétravail, jeux en ligne et objets domotiques sollicitent simultanément le réseau sans-fil.

L'offre s'appuie sur le réseau fibre FTTH existant de Bouygues Telecom, reconnu pour sa qualité et souvent classé numéro un en débit médian dans les baromètres comme nPerf. Cependant, il est important de noter que les débits annoncés de 8 Gbit/s en réception nécessitent l'option Débit+, gratuite mais soumise à conditions d'éligibilité du réseau et de possession d'un équipement terminal compatible avec une carte réseau 10 Gigabits.

Sans cette option, la box est limitée à 2 Gbit/s en réception et 900 Mbit/s en émission, des débits restant excellents pour la majorité des usages. L'offre B&You Pure Fibre Plus se positionne en alternative aux forfaits plus complets mais plus chers. Par exemple, la Sosh Boost Fibre WiFi 7, au même tarif, propose des appels fixes inclus et des débits jusque 8 Gbit/s, mais se limite à un WiFi 7 bi-bande, sans la bande 6 GHz.

La Freebox Pop de Free, à 29,99 euros par mois, intègre la télévision et la téléphonie mais à un coût supérieur. Le choix de B&You est donc clairement orienté vers l'utilisateur qui privilégie la performance WiFi et un prix Stable, au détriment des services de télévision et de téléphonie fixe. Un autre point à considerer est que le répéteur WiFi 7, utile pour étendre la couverture dans les grandes habitations, n'est pas inclus et constitue une option payante supplémentaire.

L'offre s'accompagne également de promotions temporaires sur d'autres services, comme un badge télépéage ou un antivirus, mais ces éléments ne font pas partie intégrante du service internet. En conclusion, la B&You Pure Fibre Plus répond à une demande spécifique : disposer d'une connexion fibre ultra-rapide avec le dernier standard WiFi, sans engagement et à un prix mensuel prévisible. Elle conviendra parfaitement aux télétravailleurs, aux gamers exigeants et aux familles nombreuses utilisant de nombreux appareils simultanément.

En revanche, les utilisateurs qui regardent encore la télévision via une box ou qui utilisent régulièrement un téléphone fixe devront se tourner vers des offres plus complètes. La proposition de Bouygues Telecom est technique, honnête et bien positionnée pour les usages modernes, avec un design de boîtier signé Maison Sarah Lavoine qui ajoute une touche esthétique rare dans le secteur, fabriqué en plastique recyclé à plus de 90%.

Sa limite principale reste l'absence de services TV et fixe, un choix délibéré mais qui ne correspond pas à tous les profils de consommation





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