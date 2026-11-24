Bouygues Telecom lance le B&YOU Pack Amazon Prime à 14,99€ mensuels pour le Black Friday. Ce forfait 170 Go en 5G inclut l'abonnement Prime sur une seule facture.

Bouygues Telecom a lancé le B&YOU Pack Amazon Prime, une offre combinant un forfait mobile 5G et un abonnement de streaming, vendue 14,99 euros par mois pendant le Black Friday. Cette promotion, visible dès le 5 octobre, vise à regrouper la livraison Premium et les séries sur une unique facture pour les nouveaux clients.

Offre Pack Amazon Prime 170 Go et 6,99 euros

Le B&YOU Pack Amazon Prime propose 170 gigaoctets de données en 5G sans engagement pour 14,99 euros par mois au lieu de 17,99 euros habituellement. Cette réduction de 3 euros mensuels s'adresse prioritairement aux abonnés qui paient déjà Prime à 6,99 euros séparément. Le coût net du forfait mobile s'élève donc à 8 euros par mois pour bénéficier de cette connexion rapide et des avantages d'Amazon.

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Données mobiles 60 Go en Europe et DOM

L'enveloppe de données comprend 60 gigaoctets utilisables en Europe et dans les départements et régions d'outre-mer (DOM). Les appels, SMS et MMS sont illimités en France métropolitaine. Les tarifs en vigueur s'appliquent une fois l'enveloppe épuisée ou pour les destinations hors Europe, où le B&YOU 200 Go Voyage à 15,99 euros reste plus adapté.

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Résiliation 5 euros et 10 euros d'activation

La résiliation du pack est possible à tout moment pour un frais de 5 euros, avec 1 euro pour la carte SIM et 1 euro de frais d'activation. L'offre exige la résiliation préalable d'un abonnement Prime existant pour conserver l'historique. Les clients B&YOU actuels sont exclus de cette promotion réservée à l'ouverture d'une nouvelle ligne.