À 18 ans, Ayyoub Bouaddi s'impose comme un jeune talent majeur du football marocain, alliant talent, maturité et une éducation exemplaire.

Ayyoub Bouaddi , 18 ans, a créé l'étonnement lorsqu'il a inscrit l'unique but du tie contre le Brésil dans l'ouverture de la Coupe du Monde. Sa présence sur le terrain, calme comme un méditer, a laissé un souvenir indelebile aux supporters marocains.

Après ce premier match, ses entraîneurs à Creil et à Chantilly ont déjà mis en avant une trajectoire de prodige, qu'ils voient se concrétiser le jour du grand palmarès. Ce jeune milieu, dont le nom devient un nom d'astre mondial, incarne la vision du Maroc de réaliser son potentiel sans compromis. Dans un vieux club de l'Oise, Bouaddi a grandi grâce aux encouragements de son père et à la discipline de ses maîtres à la section sportive.

Dès l'âge de 7 ans, Slimane Layadi, président de l'AFC Creil, l'a vu dépasser ses pairs, mêlant technique et vision de jeu. Son passage à Lille, après un diplôme à l'état administratif, a confirmé que le jeune joueur possède la polyvalence nécessaire pour un club de haut niveau. Sa capacité à choisir Lille, avec ses classes de rétention et son environnement éducatif, démontre l'équilibre historique entre sport et études que le préfecture souhaite propager.

Les commentaires de ses entraîneurs soulignent la maturité intellectuelle de Bouaddi, qui l'aide à analyser chaque situation de jeu : passe, contrôle, anticipation. Cette clarté mentale vient du fait qu'il répète chaque séance comme un pas de danse, ce qui lui donne un avantage tactique. Les plus grands clubs français l'obsèdent déjà, mais Ayyoub préfère se concentrer sur la progression de son jeu tout en suivant un curriculum scolaire de haut niveau.

Sa comparaison avec le modèle scolaire du Maroc le place à la fois dans une sphère d'excellence sportive et académique, ce qui le rend unique sur la scène internationale





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