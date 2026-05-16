Ayyoub Bouaddi choisit officiellement le Maroc pour la Coupe du monde 2026

Le jeune milieu de terrain de 18 ans, Ayyoub Bouaddi, a choisi de représenter le Maroc lors de la Coupe du monde 2026, après avoir longtemps partagé son avenir entre la France et le Maroc.

C'était un secret de polichinelle, c'est désormais officiel. Ayyoub Bouaddi a tranché pour son avenir international. Longtemps partagé entre la France et le Maroc , le jeune milieu de terrain de 18 ans a décidé de défendre les couleurs des Lions de l'Atlas.

Révélation précoce du LOSC et considéré comme l'un des talents les plus prometteurs de sa génération, il a finalement été séduit par le projet porté par la sélection marocaine, et s'est officiellement excusé des Bleus. La Fédération royale marocaine de football a officialisé la nouvelle ce vendredi à travers une publication diffusée sur ses réseaux sociaux.

'Accueillons Ayyoub Bouaddi au sein de la famille des Lions de l'Atlas. Welcome home Ayyoub Bouaddi', peut-on lire dans le message partagé par la sélection. À seulement 25 jours du lancement de la Coupe du monde 2026, ce choix constitue une véritable réussite pour le Maroc. La fédération poursuit ainsi son offensive auprès des profils binationaux, une stratégie qui lui a déjà permis de convaincre plusieurs joueurs talentueux au cours des dernières années.

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