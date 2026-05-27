Aya Nakamura concert : places en vente, concurrence culturelle et sportive, public à distance

Le concert d'Aya Nakamura, initialement annoncé à guichets fermés, aura lieu sur différentes plateformes détenues par Amazon. La première partie du concert sera exclusivement assurée par des artistes féminines, dont Celyane, Denden, Dioo, Dj Shiiva, Miimii Kds et Merveille. Malgré une offre culturelle et sportive pléthorique ce soir-là à Paris, des places étaient toujours en vente ce mercredi après-midi. Le concert aura lieu le même soir que l'affichement Arsenal-Paris Saint-Germain et que Damso se produira à La Défense Arena.

Le concert d'Aya Nakamura, initialement annoncé à guichets fermés, aura lieu sur différentes plateformes détenues par Amazon , y compris Amazon MusicFR, Prime Video , Fire TV et Twitch .

La première partie du concert sera exclusivement assurée par des artistes féminines, dont Celyane, Denden, Dioo, Dj Shiiva, Miimii Kds et Merveille. Malgré une offre culturelle et sportive pléthorique ce soir-là à Paris, des places étaient toujours en vente ce mercredi après-midi. Le concert aura lieu le même soir que l'affichement Arsenal-Paris Saint-Germain et que Damso se produira à La Défense Arena.

Aya Nakamura devra compter sur son public à distance pour donner de la voix depuis son canapé, face à cette rude concurrence et un Stade de France qui pourrait être un peu moins rempli que prévu. Inscrivez-vous aux newsletters du HuffPost pour recevoir les infos les plus importantes et une sélection de nos meilleurs articles





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