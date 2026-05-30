Aya Nakamura brûle une banderole raciste en concert au Stade de France et répond à ses détracteurs

Lors de son concert au Stade de France le 29 mai 2024, Aya Nakamura a spectralement mis le feu à une banderole raciste déployée à son encontre par un groupe identitaire en 2024, transformant son spectacle en un acte de résistance symbolique. Cette action intervient après une campagne de dénigrement et des attaques à caractère racial, que l'artiste a analysées en interview, affirmant que son langage et son énance dérangeaient autant que sa couleur de peau. Devant 70 000 spectateurs, la chanteuse, qui devient la première artiste francophone à donner trois soirs de suite au Stade de France, a également offert un show de trois heures avec des invités et des premières parties entièrement féminines, confirmant son statut d'icône moderne et engagée.

Aya Nakamura a offert un concert mémorable au Stade de France le vendredi 29 mai, devant 70 000 spectateurs, marquant le début d'une série de trois dates jusqu'au 31 mai.

L'artiste, qui est ainsi devenue la première francophone à se produire trois soirs d'affilée dans cette enceinte, égalant le record de Johnny Hallyday, a fait une entrée spectaculaire en hélicoptère et a livré une performance de trois heures avec des invités tels que Hamza, SDM et Triangle des Bermudes. Mais l'instant le plus fort de la soirée fut sans conteste lorsqu'elle a mis le feu, littéralement, à une banderole raciste brandie contre elle.

Cette banderole, arborant le message "Y a pas moyen Aya, ici c'est Paris, pas le marché de Bamako" en référence à son tube et à sa ville de naissance Bamako au Mali, avait été déployée initialement le 9 mars 2024 sur l'île Saint-Louis à Paris par le groupe identitaire Les Natifs. Ce groupe s'opposait alors à sa participation à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, estimant qu'elle risquait de "remplacer l'élégance française par la vulgarité, africaniser nos chansons populaires et évincer le peuple de souche au profit de l'immigration extra-européenne".

La chanteuse a donc choisi de répondre de manière symbolique et puissante à cette provocation en brûlant l'objet sur scène, transformant ce geste en un moment politique fort de son show. Elle a également évoqué en interview sur France Inter la campagne de dénigrement et les attaques racistes qu'elle a subies, réfléchissant à l'origine de cette haine : "Je me suis demandé pourquoi j'ai énervé ces personnes, qui dénigraient autant ma musique, et pourquoi j'arrivais à marquer autant les esprits.

Certains disent que c'est parce que je suis noire mais ce n'est pas forcément qu'une couleur de peau, c'est mon langage, c'est l'énergie que je renvoie, la nonchalance.

" Elle a expliqué avoir voulu répondre à ce "brouhaha de méchancetés" en choisissant spécialement la chanson liée à cet incident pour son concert. Pour ses nombreux fans, Aya Nakamura incarne une femme moderne, forte et engagée, ne se laissant pas faire. Des jeunes comme Kani, étudiante, la considèrent comme une véritable inspiration, affirmant : "C'est une religion chez nous".

La réussite de ces concerts au Stade de France, avec des premières parties entièrement féminines, souligne également son influence et son statut de star francophone majeure. Par ailleurs, cet événement s'inscrit dans un contexte plus large où les concerts d'Aya Nakamura interfèrent avec d'autres grands événements parisiens, comme la finale de la Ligue des champions le 30 mai, créant un dilemme pour certains amateurs de musique et de football et suscitant des discussions en ligne.

Les hôtels parisiens profitent pleinement de cette affluence exceptionnelle, avec des tarifs dépassant largement les 200 euros la nuit. Laurent Gerra a même ironisé sur le sujet en déclarant : "Je suis comme Aya, je veux de la 'pookie dans le sas", tandis que des rumeurs circulent sur une prétendue imitation de son style par Céline Dion, illustrant l'impact culturel et médiatique de la chanteuse bien au-delà de la simple musique





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