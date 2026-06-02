Aya Nakamura au Stade de France : les coulisses de sa garde-robe signée Ayoub Agourram

Aya Nakamura a marqué l'histoire en devenant la deuxième artiste féminine française à remplir seule le Stade de France, avec trois concerts à guichet fermé. Son styliste, Ayoub Agourram, dévoile les secrets de création de ses tenues spectaculaires, alliant esthétique et performance.

Les 29, 30 et 31 mai 2026, Aya Nakamura a marqué un tournant décisif dans sa carrière en devenant la deuxième artiste féminine française à remplir seule le Stade de France, après Mylène Farmer.

Devant 80 000 personnes chaque soir, soit 240 000 spectateurs au total, elle a offert des performances mémorables qui alliaient musique, danse et une mise en scène visuelle époustouflante. Derrière ce succès, le travail minutieux de son styliste, Ayoub Agourram, a joué un rôle crucial. Interviewé par Marie Claire, il a dévoilé les secrets de la création de sa garde-robe de scène, conçue pour éblouir et durer dans les mémoires.

Ayoub Agourram, qui collabore avec Aya depuis des années, a dû relever un défi de taille : imaginer des silhouettes à la fois esthétiques et fonctionnelles pour un show de plus de deux heures. Il explique que le plus compliqué est de trouver le bon équilibre entre l'esthétique et la performance. Un look doit être beau, mais aussi fonctionner en mouvement, sous les lumières et devant des milliers de personnes.

Il faut prendre en compte les changements rapides, qui imposent des contraintes techniques. Chaque détail compte : les volumes, les matières, le confort, la liberté de mouvement et la façon dont le vêtement accompagne la performance. Pour ce faire, le styliste s'est inspiré de différentes références visuelles, avec une volonté de construire des silhouettes fortes, pensées pour la scène et pour l'image.

Parmi les créations qui ont marqué les esprits, on retrouve la longue veste en plumes de la marque Yves Salomon, portée par Aya le premier soir de son arrivée au stade. Le surlendemain, elle a opté pour un pardessus bleu givré en plumes longues de la même marque pour partager la scène avec la légendaire Oumou Sangaré.

Ayoub Agourram a travaillé en synergie avec Yves Salomon pour concevoir ces pièces uniques, soulignant une vraie cohérence entre l'artiste et la griffe spécialisée dans la pelisse. Leurs vertus communes : la modernité, la liberté et l'affirmation de soi. Autre moment fort : le survêtement Nike dans lequel la chanteuse a ouvert sa troisième et dernière date. Ce choix vestimentaire, a priori décontracté, incarne le naturel et le refus de se conformer aux normes vestimentaires attendues pour un tel événement.

L'air de rien, cet habit, souvent vecteur de stigmatisations, rappelle qu'Aya Nakamura n'a aucune intention de se plier à quelque protocole que ce soit. Au-delà des vêtements, ces concerts ont été une célébration de l'identité unique d'Aya Nakamura. Les invités comme Tiakola, Joé Dwèt Filé et Corneille ont ajouté une touche de diversité musicale. Côté mode, la marque à suivre est sans conteste Yves Salomon, mais aussi Nike, qui ont contribué à créer des moments forts visuellement.

Ayoub Agourram insiste sur l'importance de rester fidèle à la direction artistique d'Aya, à sa personnalité et à ses envies. Chaque look doit avant tout lui correspondre. Ainsi, Aya Nakamura a démontré qu'il est possible d'atteindre les sommets sans compromettre sa singularité, ni son style. Avec cette série de concerts, elle entre définitivement dans la légende, et sa garde-robe y est pour beaucoup





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