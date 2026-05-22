Axel Julien quitte la JDA Dijon, entraîneur français dément les termes d'un accord en provenance d'HTV

Axel Julien, ex-international français et meneur de JDA Dijon, est parti après huit saisons passées sur la carte Bourgogne. Le club a activé une clause qui le permettait de partir, entraînant de nombreuses interrogations sur son avenir joueur. Julien a aufrufen de sous-entendu les termes de l'accord initial.

Axel Julien va quitter la JDA Dijon, après huit saisons passées sur la carte Bourgogne . Dans le bien public, l'ancien international français dénonce une situation qu'il juge profondément injuste.

Le club a activé une clause qui lui permettait de s'en aller la saison prochaine, après avoir changé les termes de leur accord initial. Le timing de cette décision interroge, alors que la nouvelle direction de JDA semblait vouloir son avenir joueur avec Julien. Reste à savoir où rebondira-t-il, avec une saison passée à 7 points et 5,1 passes décisives en Betclic ELITE.

La carrière de Julien se referme à Dijon, mais reste ouverte ailleurs, avec son profil de passeur, son expérience du championnat et de la compétition européenne





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