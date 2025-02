Axel Auriant et la sélection des spectacles pour les vacances d'hiver

Cet article présente une sélection de spectacles et d'événements à ne pas manquer durant les vacances d'hiver. Il met en avant la pièce de théâtre «Numéro deux» avec Axel Auriant, ainsi qu'une variété d'autres propositions, allant de comédies musicales à des expositions, en passant par des événements sportifs et artistiques.

Axel Auriant incarne celui qui n'a pas eu le rôle d'Harry Potter dans «Numéro deux», adapté du roman de David Foenkinos, au théâtre Tristan Bernard (Paris, VIIIe). Durant les vacances d'hiver, il y en aura pour tout le monde. Voici notre sélection de Saint-Germain-en-Laye : une Fête des Loges payante ? « pas envisageable » pour les forains. Go-fast sur l’A1 : 60 km de course-poursuite, 28 kg de drogue et une gendarme héroïque au volant de son Alpine.

« Picasso », « Chiens et chats », « Empreinte carbone »… Notre sélection d’expos à voir pendant les vacances. VIDÉO. « Tout le monde va partir dans le privé » : Élisabeth Borne interpellée par le personnel des écoles parisiennes en grève. Marx-Dormoy, Barbès, Belleville… Les buralistes de Paris excédés par la concurrence déloyale du trafic de tabac. « Règlement complexe », sanctions « peu dissuasives »… la gestion des terrasses à Paris passée au crible. À Paris, l’incendie de la mairie du XIIe a rebattu les cartes de leur mariage : « C’était un peu la panique ». « Ce n’est plus le même homme » : depuis son agression dans les couloirs du métro, Khalid a tout perdu. Val-d’Oise : depuis 25 ans, Image par image s’impose comme le grand festival dédié au cinéma d’animation. « Picasso », « Chiens et chats », « Empreinte carbone »… Notre sélection d’expos à voir pendant les vacances. « Les gens sont heureux que je mouille le maillot » : on a rencontré François Cluzet à sa sortie du théâtre.





LeParisien_75 / 🏆 73. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Spectacles Vacances Théâtre Exposition Musique

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Axel Auriant, sur scène dans « Numéro deux » : « Le théâtre m’a permis de me sauver de beaucoup de choses »Il est tous les soirs celui qui n’a pas eu le rôle d’Harry Potter dans « Numéro deux », adapté du roman de David Foenkinos, au théâtre Tristan Bernard. Les planches, l’endroit où il se sent le mieux au monde, lui qui a eu des moments difficiles. Il l’évoque sous couvert de fiction dans « Rue de la Gaîté », son premier roman.

Lire la suite »

Cet aliment surgelé est classé numéro 1 pour la santé du cerveau par un psychiatreNous connaissons de mieux en mieux l’impact de la nutrition sur la santé du cerveau et la santé mentale.

Lire la suite »

Numéro 1 de la cybersécurité sur Mac, cet antivirus français met tous les hackers KOÀ l'heure où les cyberattaques se multiplient, quoi de plus normal que de vouloir mettre à l'abri ses données des pirates. Si vous avez un Mac, il n'y a pas de meilleur antivirus que celui d'Intego, qui est conçu tout spécialement pour protéger les ordinateurs Apple. Ce dernier profite en ce moment d'une offre impossible à refuser.

Lire la suite »

EN DIRECT Open d'Australie : Humbert ne voit pas le jour pour le momentLe numéro 1 français affronte le numéro 2 mondial en 8es de finale à Melbourne

Lire la suite »

EN DIRECT Open d'Australie : Humbert a trouvé la clé, peut-il continuer sur ce rythme de barjot ?Le numéro 1 français affronte le numéro 2 mondial en 8es de finale à Melbourne

Lire la suite »

Axel Rudakubana Condamné à 52 Ans de Réclusion Pour les Meurtres de Trois FillesAxel Rudakubana, 18 ans, a été condamné à 52 ans de réclusion pour le meurtre de trois fillettes en juillet 2024. L'attaque, qui a suscité des émeutes anti-immigration, a été qualifiée de « violence extrême » par le juge. Rudakubana a plaidé coupable et ne donnera aucune explication à ses actes.

Lire la suite »