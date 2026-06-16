Avy Marciano évoque un possible retour dans "Plus belle la vie" et son amour avec Diane Robert

L'acteur Avy Marciano, célèbre pour ses rôles dans "Sous le soleil" et "Plus belle la vie", se confie sur une éventuelle reprise de son rôle de Sacha dans la nouvelle version du feuilleton sur TF1. Il révèle également les détails de sa relation amoureuse avec Diane Robert, une ancienne star d'Ici tout commence.

Ancienne star de Sous le soleil, Avy Marciano est par la suite passé par Plus belle la vie, feuilleton dans lequel il a joué pendant onze ans sur France 3.

Toujours très proche de l'actrice Anne Décis (Luna), l'acteur nous dévoile s'il compte revenir faire un tour à Marseille... Plus belle la vie, encore plus belle est la suite du feuilleton quotidien qui a fait les beaux jours de France 3 pendant dix-huit années entre août 2004 et novembre 2022.

A l'instar des nombreux personnages qui ont traversé les rues escarpées du quartier du Mistral, Avy Marciano, qui a incarné Sacha pendant une décennie, reste une figure emblématique de la série. Son départ, initialement annoncé comme définitif, avait marqué les fans. Aujourd'hui, alors que le feuilleton reprend sur TF1 sous le titre Plus belle la vie, encore plus belle, la possibilité d'un retour se pose.

Interrogé sur ses intentions, l'acteur a laissé planer le doute avec une pointe d'humour : "Vous avez des infos ?

" a-t-il lancé, avant de dévoiler les échanges qu'il a eus avec son ancienne partenaire de jeu. Anne Décis, qui jouait Luna, lui aurait exprimé son souhait de le revoir dans la distribution. Avy Marciano et l'actrice partagent une relation professionnelle et amicale forte, forgée au fil des années et notamment sur les planches du théâtre où ils ont joué ensemble pendant cinq ans.

"Avec Anne, on a été au théâtre ensemble pendant cinq ans. Et évidemment, partager le plateau avec elle, c'est un cadeau. Je serais ravi si c'était pour", confie-t-il, laissant ouverte la perspective d'une collaboration future. Il ajoute, déterminé : "De toute façon, on a décidé qu'on ne se lâcherait plus.

On trouvera toujours quoi faire pour travailler ensemble". Cette déclaration laisse entendre que les retrouvailles sur le petit écran ne sont pas exclues, même si aucun projet concret n'est encore officialisé. Le comédien, connu pour ses rôles dans Sous le soleil et Plus belle la vie, a également évoqué sa vie personnelle, notamment son histoire d'amour avec Diane Robert, une ancienne actrice d'Ici tout commence. Il se livre sur cette relation passionnelle, affirmant : "Je fais tout par amour".

Ces confidences, données dans le cadre de la promotion de la nouvelle version de Plus belle la vie, montrent que l'acteur reste très médiatique et proche de son public. D'autres interprètes historiques de la série, comme Elodie Varlet (Estelle) ou David Baïot (Djawad), ont également été questionnés sur un éventuel retour, alimentant les spéculations des fidèles de la première heure.

Le feuilleton, qui a bercé une génération de téléspectateurs sur France 3, tente ainsi de renouer avec son succès passé sur TF1, en misant sur la nostalgie et le retour de quelques visages familiers. Pour Avy Marciano, la porte n'est donc pas fermée, mais tout dépendra des opportunités et de l'envie de renouer avec l'univers du Mistral





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