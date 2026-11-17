L'avocat général requiert 10 ans de réclusion criminelle contre Gilles Guilbert pour l'homicide volontaire d'Olivio Gomes. La défense plaide la légitime défense lors du procès en appel à Poissy.

L' avocat général a exprimé sans ambiguïté son opinion lors de la comparaison d'audience tenue le mardi devant la cour d'assises d'appel des Hauts-de-Seine, affirmant que Gilles Guilbert a clairement eu l'intention de tuer Olivio Gomes. Cette conclusion ferme a conduit le représentant du parquet à requérir une peine de dix ans de réclusion criminelle à l'encontre de l'ancien policier.

Requisitoire de l'accusation et volonté homicide

David Sénat, l'avocat général, a estimé que la preuve de la justification des actes de Gilles Guilbert n'avait pas été apportée, qualifiant l'incident d'homicide volontaire. Pour lui, l'envoi de deux balles dans le dos et les trois tirs supplémentaires dépassaient toute nécessité, constituant une erreur judiciaire et humaine majeure. Le magistrat a insisté sur le fait que la peur et l'angoisse personnelle de l'accusé ont pris le dessus, le poussant à adopter un raisonnement où la survie de lui-même justifiait le meurtre de l'autre.

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Défense au nom de l'erreur et de la légitime défense

La défense, représentée par Me Laurent-Franck Liénard, plaide pour une requalification des faits en violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Selon l'avocat, Gilles Guilbert a agi par réflexe, avec des tirs déclenchés en moins d'une seconde face à une voiture qui selon lui jaillissait vers lui. Me Liénard défend l'idée que le policier est un homme qui se trompe et que ses actions visaient uniquement à survivre à un danger immédiat perçu.

Événements du 17 octobre 2020 à Poissy

Les faits se sont déroulés le 17 octobre 2020 au pied de la résidence de Gilles Guilbert à Poissy dans les Yvelines. Olivier Gomes, jeune homme noir d'origine bissau-guinéenne, a été victime d'une filature jugée hasardeuse par l'accusation. Malgré les affirmations du policier évoquant la présence d'armes, de cadavres ou de stupéfiants dans le véhicule, aucun de ces éléments n'a été trouvé. La voiture d'Olivio Gomes a fini par s'arrêter 70 mètres plus loin, laissant son passager agonisant au volant.

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Tensions au sein de la cour et réactions de la famille

L'ambiance dans l'audience s'est tendue lorsque Me Liénard a blâmé les actions d'Olivio Gomes, suggérant que c'est la victime qui avait créé le dossier en décidant de repartir. Cette déclaration a provoqué la levée immédiate de Leonel Gomes, le frère de la victime, qui a quitté la salle de justice suivi par plusieurs personnes présentes. Les parties civiles ont réagi avec fermeté, refusant de faire le procès de la police mais exigeant une attitude exemplaire des agents.

Perspectives et conséquences juridiques attendues

Me Damien Vinet, représentant la famille, a souligné que Gilles Guilbert n'était ni blessé ni même égratigné par le véhicule, contestant ainsi le récit d'un danger vital imminent. Me Mandine Blondin, avocate des passagers, a rappelé qu'on attendait mieux d'un policier qui a tiré trop précocement. Le procès cherche maintenant à déterminer si l'acte relevait d'une erreur tragique ou d'une volonté homicide, avec l'interdiction définitive d'exercer dans la fonction publique également requise par le parquet.