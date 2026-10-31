Avocat entier : un excès calorique selon la nutritionniste Magda Carlas

La docteure Magda Carlas met en garde contre la consommation d'un avocat entier, riche en lipides. Elle conseille plutôt un demi-avocat par jour selon le reste du menu.

La docteure Magda Carlas, médecin et nutritionniste, a expliqué dans le podcast Respuestas que alimentan, relayé par El Confidencial le 8 octobre 2025, que manger un avocat entier peut représenter un excès. Ce fruit, devenu l'emblème des petits-déjeuners healthy sur les réseaux sociaux, contient environ 15 % de lipides et pèse entre 150 et 300 grammes, soit plus de 300 kcal pour un seul fruit.

Un fruit plus gras que les autres

Magda Carlas décrit l'avocat comme une exception parmi les fruits en raison de sa teneur en lipides. Un avocat entier peut facilement dépasser 300 kcal, ce qui en fait un aliment à consommer avec modération. Elle précise qu'il n'est pas recommandé d'en manger à toute heure ni en n'importe quelle quantité, car il plaît beaucoup au palais.

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Cependant, la nutritionniste ne diabolise pas ce fruit. Elle rappelle que 65 % des graisses de l'avocat sont des acides gras mono-insaturés, les mêmes que dans l'huile d'olive, bénéfiques pour le système cardiovasculaire. Mettre de l'avocat sur une tartine est comparable à le faire avec de l'huile d'olive : l'avocat compte alors comme une matière grasse, pas comme un fruit en plus.

Quelle portion selon votre journée ?

Le bon repère dépend de tout ce que l'on a déjà au menu. Beaucoup d'experts conseillent autour d'un demi-avocat par jour, un fruit entier restant envisageable si l'avocat est petit et que la journée est globalement pauvre en autres graisses. Un avocado toast copieux le matin se compense par moins de fromage ou d'huile plus tard.

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Si votre déjeuner inclut déjà de l'huile d'olive pour assaisonner, des noix en collation et du fromage le soir, ajouter un gros avocat entier devient trop riche en lipides. Dans ce cas, garder quelques tranches dans une salade suffit. À l'inverse, une journée très légère en graisses peut accepter plus d'avocat, à condition qu'il remplace le beurre ou la sauce, pas qu'il s'y ajoute.

Un aliment à apprécier sans culpabiliser

La docteure Magda Carlas tient à garder un message rassurant pour les amateurs de guacamole. Elle conclut : si tu l'aimes, profites-en, mais rappelle-toi qu'il existe beaucoup d'aliments merveilleux et que la variété dans l'alimentation est fondamentale. En pratique, considérer l'avocat comme une matière grasse de qualité, à doser comme l'huile sur la journée, permet de l'apprécier sans excès ni frustration.

Cette mise au point intervient alors que l'avocat est souvent présenté comme un aliment miracle sur les réseaux sociaux, où tartines et smoothies en regorgent. La nutritionniste rappelle que sa richesse en lipides doit être prise en compte dans l'équilibre global de la journée.