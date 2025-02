Avis défavorable du conseil d'agglomération sur le Sraddet

Le conseil d'agglomération s'apprête à exprimer son désaccord quant au Schéma régional d'aménagement du développement durable et d'égalité des territoires (Sraddet). Le président de l'agglomération et le rapporteur de la délibération expliquent leurs raisons de rejet, mettant en avant les conséquences économiques et sociales négatives qu'ils anticipent.

Le conseil d'agglomération , comme toutes les communautés de communes et le Département vendredi, sera appelé à se prononcer sur le Sraddet , le Schéma régional d'aménagement du développement durable et d'égalité des territoires. C'est une feuille de route qui, à l'échelle régionale, précise la stratégie, les objectifs et les règles fixées par la Région dans plusieurs domaines de l'aménagement du territoire. Ce document s'adresse aux communes et communautés de communes.

Inhabituellement, avant la réunion du conseil d'agglomération en fin d'après-midi, le président de l'agglomération, Christian Teyssèdre, et le rapporteur de cette délibération, le vice-président Jean-Philippe Sadoul, ont tenu à expliquer leur position d'avis défavorable, malgré l'aspect consultatif de cet avis. Le Sraddet, dans sa dernière version, prend en compte les dernières lois Antigaspi, Climat Résilience, la loi 3DS (Différenciation, décentralisation, déconcentration) et la Zan. Christian Teyssèdre explique : « La Région, on ne la cible pas. Elle est comme nous, elle est piégée ». Il y voit des conséquences « très négatives » tant sur le plan économique que social. « Ce schéma voté par le législateur va à l'encontre des objectifs qu'il veut atteindre ». En soulignant notamment l'objectif de diminution de 53,9 % des terrains par rapport aux dix dernières années puis de zéro artificialisation nette à 2050, les deux élus n'y voient que des « inconvénients ». « Sur le plan économique, on se dirige vers une impossibilité d’accueillir de nouvelles entreprises sur notre territoire et sur le plan social, la baisse des surfaces d’habitation va mécaniquement contribuer à une hausse du prix des logements », expliquent-ils. « Je suis absolument défavorable à une loi qui est si mal cadrée », insiste Christian Teyssèdre. « On nous fait perdre notre autonomie financière, avec la suppression de fiscalité et la baisse des dotations et là on perd notre territoire », poursuit le président de l'agglo, qui cible les députés dans leurs choix. « On va se retrouver dans une situation intenable », poursuit Jean-Philippe Sadoul, qui parle carrément de « désastre ». Et de souligner que le Département, dont il est également vice-président, s'apprête à émettre le même avis défavorable. Hier, un élu a voté pour le Sraddet et quatre élus se sont abstenus.





Sraddet Schéma Régional D'aménagement Développement Durable Egalité Des Territoires Conseil D'agglomération Avis Défavorable

