L'Aviron Bayonnais remporte une victoire importante face à l'UBB (36-32) et consolide sa quatrième place au classement du Top 14. Le match a été marqué par une grande rivalité entre les deux équipes, accentuée par les tensions entre les présidents et les joueurs.

Aviron Bayonnais a remporté une victoire importante face à l' UBB , s'imposant 36-32 à domicile. Cette victoire, la huitième à domicile consécutive pour les Bayonnais, les place solidement à la quatrième place du classement du Top 14 . Le match a été un véritable thriller, l' UBB ayant réussi à prendre l'avantage à plusieurs reprises, notamment en début de deuxième période avec un cinglant 0-15 en l'espace de cinq minutes.

Mais les Bayonnais ont fait preuve de caractère et de détermination pour finalement remporter la victoire. Rodrigo Bruni, l'un des meilleurs joueurs du match, a inscrit deux essais pour les Bayonnais, dont un qui a marqué le retour de l'équipe dans le match. Cette victoire a encore plus de valeur pour Philippe Tayeb, président du club, qui voit les relations tendues avec l'UBB comme un défi supplémentaire à surmonter. La rivalité entre les deux clubs, qui s'est intensifiée ces derniers temps, a créé un contexte unique pour ce match, qui a été marqué par de nombreuses tensions. L'Aviron Bayonnais, malgré les nombreuses absences de joueurs internationaux, a prouvé sa capacité à rivaliser avec les meilleures équipes du championnat. La prochaine étape pour les Bayonnais sera un déplacement à Toulouse, suivi d'une réception de Clermont, deux matchs qui s'annoncent décisifs pour la fin de saison. Le manager Grégory Patat a déclaré que l'objectif de l'équipe est de rester dans les places européennes et de jouer un barrage à domicile





