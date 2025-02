Avion de Chasse Américain S'Écraser Dans la Baie de San Diego

Un EA-18G Growler de l'US Navy s'est écrasé près de San Diego, les deux pilotes s'étant éjectés sans blessures.

Mercredi 12 février 2025, vers 10h15, un avion de chasse de la marine américaine, un EA-18G Growler, s'est écrasé dans la baie de San Diego, en Californie. Les deux pilotes à bord ont réussi à s'éjecter avant l'impact de l'appareil dans l'eau et se trouvent dans un état stable. Les hommes ont été rapidement récupérés par un bateau de pêche et transportés à l'hôpital.

L'avion, parti de la station aéronavale de Whidbey Island pour participer à un exercice à San Diego, a survolé la piste avant que les pilotes ne s'éjectent. Des équipes de la marine américaine sont sur place pour récupérer les débris de l'avion et contenir d'éventuelles fuites de carburant. Un barrage orange a été installé autour de la zone du crash afin d'empêcher les déversements environnementaux et la propagation des débris. La police du port de San Diego a invité les marins à éviter la zone, qui est réservée aux opérations d'urgence. Une enquête de l'armée américaine a été ouverte pour déterminer les causes de l'accident. Le Boeing EA-18G Growler, un avion de guerre électronique en service depuis 2008, était l'appareil impliqué dans l'incident.





