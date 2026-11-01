Aviculture Bretagne : 1,9 milliard d'euros et exportations en baisse

La Bretagne génère 1,9 milliard d'euros dans l'aviculture en 2024. Les œufs progressent en valeur tandis que les exportations de viande chutent de 56 % depuis 2010.

La Bretagne confirme sa position de leader national en matière de production avicole pour l'année 2024. Cette région a généré un chiffre d'affaires colossal de 1,9 milliard d'euros. Ce résultat représente 17 % de la valeur totale de la production agricole régionale. Derrière le secteur laitier et l'élevage porcin, l'aviculture reste une pierre angulaire de l'économie agricole bretonne.

Équilibre entre œufs et viande en mutation

En 2024, la filière produit 30 % de la valeur nationale de l'aviculture. La région abrite 84 millions de volailles et fournit un œuf français sur trois. Le chiffre d'affaires est désormais équilibré entre les deux segments principaux. Environ 900 millions d'euros proviennent de la vente d'œufs. Une somme similaire est issue de la vente de viande de volaille. Cette parité marque une rupture totale avec les structures passées.

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En 2010, la valeur des œufs ne représentait que 29 % de celle de la viande. Cette transformation s'explique principalement par la forte hausse des prix. Les prix des œufs ont bondi de 69 % en 2022. Les volumes de production, quant à eux, ont légèrement reculé depuis 2010. La région n'a pas augmenté sa capacité globale de production pour compenser cette baisse de valeur.

Évolution des volumes de production animale

La production régionale a perdu 13 % de ses volumes depuis 2010. Cette baisse est particulièrement marquée pour la production de dinde. Le cheptel de dindes a chuté de 44 % sur cette période. Malgré cette diminution, la Bretagne conserve sa domination avec 39 % du cheptel national. La production de poulets de chair a, à l'inverse, progressé de 6 %. Elle représente désormais 32 % de la production nationale.

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Les poules pondeuses et les poulets de chair dominent les élevages locaux. Ils totalisent 71 % du cheptel régional en 2024. Les productions certifiées Label rouge ou bio restent marginales. Elles ne représentent que 4 % des poulets produits en 2024. Cette part a tout de même progressé de 7 % depuis 2015. Les volailles standard, bien que majoritaires avec 225 millions d'unités, ont reculé de 13 % en quatorze ans. Ces mutations fragilisent les équilibres traditionnels de la filière.

Dépendance aux marchés internationaux et au Moyen-Orient

La filière reste fortement orientée vers l'exportation. En 2024, la région a expédié 152 390 tonnes équivalent carcasse. Cela représente 30 % de sa production et près de 40 % des exportations françaises totales. Cette orientation distingue clairement la Bretagne des Pays de la Loire. Cette dernière région, deuxième productrice, n'exporte que 17 % de sa production.

Les volumes exportés ont néanmoins considérablement baissé. En 2010, la Bretagne expédiait 344 480 tonnes. Quatorze ans plus tard, ce volume a diminué de 56 %. La valeur a reculé de 32 %, soutenue uniquement par la hausse des prix. La baisse des exportations est plus forte que celle de la production régionale de viande. Cette dernière a reculé de 72 000 tonnes équivalent carcasse entre 2010 et 2024.

Une partie de cette production s'est redirigée vers le marché français. La demande intérieure progresse progressivement. Le Moyen-Orient demeure le principal débouché extérieur. Cette zone capte 43 % des exportations bretonnes de viande. L'Arabie saoudite occupe une place centrale, notamment pour les poulets entiers congelés. La quasi-totalité des exportations françaises vers ce pays provient de Bretagne.

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Excédent commercial en recul structurel

La région conserve un solde commercial largement positif. En 2024, l'excédent atteint 115 830 tonnes équivalent carcasse. Sa valeur s'élève à 219 millions d'euros. Cependant, ce solde a diminué de 62 % en volume depuis 2010. Les importations bretonnes restent très limitées. La région a importé 36 560 tonnes en 2024, soit 6 % des importations françaises.

Cette situation contraste avec la dynamique nationale. À l'échelle de la France, les importations ont fortement augmenté alors que la production reculait. Depuis 2016, la consommation nationale dépasse la production locale. En 2024, le déficit commercial français atteint 465 000 tonnes. Sa valeur globale s'élève à 1,3 milliard d'euros pour les viandes et préparations. La production nationale ne couvre plus que 81 % de la consommation.

En 2000, ce taux de couverture s'élevait à 157 %. La Bretagne apparaît donc comme une exception notable. Elle résiste mieux à la dépendance aux importations que le reste du pays. Cependant, les marchés du Proche et du Moyen-Orient reculent. Ils cèdent progressivement la place aux partenaires européens. La filière bretonne doit s'adapter à ces mutations géographiques.

La transformation historique du secteur est profonde. En 1970, 132 000 fermes élevaient des volailles en Bretagne. Ce nombre est tombé à 3 500 exploitations en 2020. Le cheptel a cependant triplé sur cette période longue. Cette concentration permet une efficacité industrielle, mais réduit la résilience face aux chocs des marchés. Les producteurs doivent naviguer entre la hausse des prix des œufs et la chute des volumes de viande exportée.