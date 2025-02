Avi Assouly, la voix de l'OM à la radio, nous a quittés

Avi Assouly, ancien journaliste de France Bleu Provence et voix emblématique des matchs de l'Olympique de Marseille, est décédé à l'âge de 74 ans.

Une voix inoubliable s'est éteinte. Avi Assouly, ancien journaliste de France Bleu Provence , nous a quittés dans la nuit du 13 au 14 février à l'âge de 74 ans. Né en Algérie, cet homme franco-israélien était surtout reconnu pour être la voix des matchs de l'Olympique de Marseille à la radio. Il a d'abord suivi de près l'équipe phocéenne en collaborant avec OMTV avant de rejoindre France Bleu Provence en 1992. Avi Assouly a vécu une vie riche en expériences.

Il a notamment connu le drame de Furiani le 5 mai 1992, où il a failli perdre la vie, passant plusieurs jours dans le coma avant de se réveiller miraculeusement. De plus, il a été député de la 5e circonscription des Bouches-du-Rhône entre 2012 et 2014, suppléant Marie-Arlette Carlotte, devenue ministre déléguée aux personnes handicapées et à la lutte contre l'exclusion. Bien intégré à France Bleu Provence, Avi Assouly a gagné en popularité auprès du grand public en 2006, lors de l'élimination de l'OM en Coupe de l'UEFA. Après la rencontre aller-retour face au Mlada Boleslav (1-0, 4-2), l'OM est éliminé, mais Assouly se perd dans la règle du but à l'extérieur et croit à tort que les Phocéens sont qualifiés. Face aux scènes de joie des supporters tchèques, il lance : 'Ils nous font douter ces Tchèques !', une séquence devenue culte, et un peu malheureuse pour Assouly.





